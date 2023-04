Mujer denuncia expareja la amenazó de muerte y enseñó pistola al hijo de ambos

Una mujer residente en el sector Villa Consuelo en el Distrito Nacional, denunció que su expareja, que recientemente salió de prisión condenado por homicidio, amenazó con quitarle la vida a ella y a su familia, y que no conforme con esto, supuestamente, le enseñó al hijo de ambos la pistola que utilizaría para sus fines.

Penélope Manzueta Sosa, de 28 años, narró que la historia de violencia que sufrió por años a manos de su expareja Pedro Elías Alejandro Maduro “Alex” se había pausado cuando este fue condenado por homicidio voluntario a 10 años de prisión por un delito cometido en 2014, pero tras salir de la cárcel, la incertidumbre y el miedo de convertirse en una víctima de la violencia machista ha vuelto a su vida.

Indicó que, estando embarazada su expareja la agredía y que pese a las querellas que interpuso en aquella época, éste no era apresado por los agentes policiales hasta que el 1 de octubre de 2014 mató a una persona y que fue condenado a 10 años por homicidio voluntario y porte ilegal de arma de fuego.

“Estaba en paz mientras estuvo preso, hice mi vida, tengo dos hijos más con mi actual pareja, de 8 y 3 años, pensé que me había librado, con su regreso pensé que había cambiado, por eso dejé que mi hijo se pasara la Semana Santa con él”, expresó.

Manzueta Sosa indicó que Maduro salió hace poco de prisión, “creo que por buena conducta porque no completó la condena de 10 años”. La familia de su expareja se acercó a ella para que permitiera el reencuentro de su hijo con su padre y que se para el asueto de la Semana Santa con él. “Accedí porque pensé que había cambiado y porque su madre iba a estar con el niño”, dijo la mujer.

Sin embargo, narró a Diario Libre que a su expareja le molestó que el hijo de ambos llamara «papá» a su compañero sentimental.

“Amenazó a mi niño con caerle a palo y a mí con matarme, si él volvía a llamar ‘papá’ a mi pareja actual, el niño me dijo que le enseñó una pistola y le dijo que con eso me mataría”, deploró.

“El domingo pasado me llevaron a mi niño a la casa asustado, desesperado, salí a su encuentro y de pronto el papá del niño salió del carro, me agarró por el cuello, yo que tengo dos meses operada de una hernia. Su madre y su hermano intervinieron y me lo quitaron de encima para que no me golpeara, en eso mi esposo salió y discutieron, y dijo que va a buscar una pistola y que lo va a matar a él, a mí y todo el que vive en mi casa. Llamamos a la Policía, pero cuando llegaron ya Pedro Elías y su familia se habían ido”, narró.

Prosiguió: “Cuando me agarró por el cuello me preguntó que por qué mi niño le dice papá al esposo mío, que le diga bien claro quién es su papá, me insultó, me escupió en la cara y me decía que me va a matar, que me va a matar”.

Trabas en la justicia

Manzueta Sosa dijo que obtuvo una orden de alejamiento y protección provisional de la Fiscalía Comunitaria de Villa Consuelo para que Maduro no la moleste ni se le acerque, aunque dijo que para ella ese documento no es suficiente.

“Han pasado días de la agresión y la Fiscalía no ha emitido una orden de arresto en contra de él, me dijeron que la fiscal me llamaría cuando tuvieran la orden y no me ha llamado nadie, temo por mi vida y por la de mi familia”, manifestó.

“Mi hijo no ha ido a la escuela, está asustado, su padre le enseñó el arma con el que quiere matarme. Con esta es la octava ocasión que amenaza con matarme con una pistola, hace 10 años él intentó matarme”, recordó la alterada madre.

