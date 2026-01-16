Curiosidades
Mujer estrena vehículo nuevo y termina accidentándose dentro de la misma agencia de Nissan
Lo que debía ser un momento de celebración terminó en un incidente inesperado dentro de una agencia Nissan, donde una conductora perdió el control de su automóvil recién entregado.
Según testigos, al intentar salir del lugar, un exceso de aceleración provocó que la mujer chocara contra un anuncio publicitario instalado en la zona. El impacto fue tan fuerte que la estructura cayó sobre el vehículo, generando daños materiales considerables.
A pesar del susto, no se reportaron personas heridas. La situación, que rápidamente generó comentarios en redes sociales, dejó como saldo un auto nuevo averiado y una escena que no tardó en volverse viral.
