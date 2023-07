Mujer muere al intentar entrar de forma ilegal a Estados Unidos

Send an email

Santo Domingo.- Una mujer perdió la vida, luego de que presuntamente tratara de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal por México, a través de la famosa “vuelta”.

Según datos, la joven identificada como Arelis Chaves, oriunda de Nagua, habría perdido perecido al ingresar a los Estados Unidos a través de la famosa vuelta por México.

La misma se desempeñaba como empleada de una mueblería y lo dejó todo para buscar “un mejor futuro”, no obstante versiones dictan que falleció al supuestamente sufrir un infarto.

“Arelis Chaves, hoy lamentamos tu partida, y nos unimos al inmenso dolor que embarga a toda tu familia, saliste del país por la famosa vuelta, y no pudiste alcanzar tus sueños, tus metas, que eran la de darle una mejor vida a tu familia, ya que aquí perdiste toda esperanza. Te atreviste y no lo lograste, pero tu muerte ha de levantar el deseo de muchos de seguir luchando en favor de la República Dominicana, de tantos jóvenes que no ven un futuro prometedor en nuestra Nación”, publicó Sarante.

Según explicó, la mujer habría salido corriendo a la crisis económica, de inseguridad, falta de empleo, apagones, entre otras situaciones, que según su opinión afectan al país.

Fuente: N Telemicro