Mujer sorprende a su pareja saliendo de un hotel con otra

Un momento de alta tensión quedó captado en video cuando una mujer interceptó a su pareja al verlo salir de un hotel acompañado de otra mujer. En medio de la confrontación, la esposa tomó un bate y arremetió contra el vehículo, rompiendo varios cristales mientras gritaba indignada.

Aunque no hubo heridos, la escena generó caos entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Autoridades evalúan si se tomarán medidas por daños a la propiedad.

 

