Músico demanda a Wilfrido Vargas por RD$15 millones por supuesta coautoría y arreglo de «El Baile del Perrito»

Por sus supuestos derechos en la estructura creativa del tema «El Baile del Perrito», el compositor y arreglista Juan Valdez informó que está demandando al merenguero Wilfrido Vargas por 15 millones de pesos, por trabajo no pagado en su participación del tema.

El músico aseguró que tiene la grabación con la solicitud del artista de que hiciera la melodía, arreglo y parte de la composición. Algo que, según su relato, Vargas ha reconocido públicamente.

«Yo no quería hacer el arreglo siquiera porque en ese momento estaba con Juan Luis (Guerra), haciendo otras cosas con Sergio (Vargas)… Cuando me habló de «El Baile del Perrito», la línea lírica y musical no…», respondió Valdez al ser entrevistado por el periodista de Ensegundos.do, junto a su abogado Pedro Félix Montes de Oca.

Valdez comentó que se decidió a hacer el arreglo y la composición porque Wilfrido Vargas le dio la libertad de hacer los cambios que considerara necesario.

En su intervención, el abogado Pedro Félix Montes de Oca dijo que esa demanda está en curso porque se agotaron los canales de negociación y las vías de que Wilfrido Vargas «dé la cara» para que se materialice el reclamo de Valdez.

«El maestro tiene derechos en la estructura creativa de «El Baile del Perrito» que va cerca del 70 %, entre su arreglo, la melodía, participación en la letra…», manifestó.

Reiteró que Juan Valdez tiene una participación de un 70 % de participación en esa obra y que, como aprecia a la figura de Wilfrido Vargas, nunca le quiso hacer daño.

Ahora, ¿por qué esperar tanto tiempo? El compositor asegura que por la poca fe que le tenía al tema no quiso que se supiera que había participado en el tema. Pero, continúa diciendo, que al pasar el tiempo y por asesoría, por dignidad y hasta por los datos históricos dijo que lo dio a conocer. «No pensaba ni en créditos ni en la parte económica, pero me sentía irresponsable de no decir una cosa que era cierta y que él mismo reconoce en su libro. Accedí por esa parte. No es justo ni responsable que solamente se diga que es de fulanito, porque esa parte la hice yo», adujo.

También aclaró que lo que pudiera generar la demanda sería utilizado para ayudar a otras personas, y no busca hacerle daño a Wilfrido, persona de quien reconoce su trayectoria y talento.

Fuente: Diario Libre