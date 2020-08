Nacho confiesa que hubo infidelidad en su matrimonio, pero no fue la causa del divorcio

El cantante venezolano Nacho, del dúo Chyno y Nacho, y su actual pareja Melanny Mille, posaron en exclusiva en la portada de agosto de la revista HOLA! USA en Español.

La pareja integrada por el cantautor y la presentadora de televisión le vendió la exclusiva del embarazo y de las primeras fotografías de su hija Mya, que nació en julio, a la publicación estadounidense.

“Nos complace anunciar nuestra ‘Primera Portada Digital’ de la edición de HOLA! USA En Español con una entrevista exclusiva al cantante venezolano ganador del Latin Grammy, Nacho Mendoza. El intérprete nos cuenta todo sobre su relación actual y el nacimiento de su primera hija”, fue la publicación de la revista.

No solo ha llamado la atención las fotografías de la pareja durante el embarazo, sino las declaraciones del intérprete de “Niña bonita”, quien confesó que “hubo infidelidad en su matrimonio”, pero no fue la causa del divorcio con Inger Devera, madre de tres de sus hijos.

Asimismo, recalcó que su actual pareja, Melany Mille, no tuvo nada que ver con la ruptura.

“Durante nuestra relación hubo infidelidad. Ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad. Lo digo porque me gusta ser sincero, no tengo porqué mentir. Si yo con mi expareja superé esa situación de infidelidad y seguimos intentándolo todo lo que se tiene que hacer para prosperar como pareja, pues no tengo el temor de decir claro que hubo fallas, fallas mías, fallas de ella”, reveló el artista a la revista Hola USA en exclusiva.

En defensa de su novia Melany Mille, Nacho indicó que le afectó que la tildaran como “la otra mujer”. Dijo que ella se vio inmersa en situaciones incómodas: “Lo más importante es intentar que mi nueva pareja esté tranquila y tratar de mantenerla alejada de las críticas porque no está acostumbrada a ellas y por supuesto, tampoco se las merece”.

Nacho Mendoza introdujo la demanda de divorcio en febrero, pero el proceso todavía está en curso. De esa relación con Inger nacieron Miguel, de nueve años, Santiago, de siete, y Matías, de tres.

El cantante también es padre de Diego, de 15 años, su primogénito de una anterior relación.

Tras meses de polémicas por su nueva familia, el artista, molesto por las críticas, cerró su cuenta de Instagram, y la volvió a abrir este martes 4 de agosto compartiendo la imagen de la revista, pero le desactivó los comentarios.