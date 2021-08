Nacional haitiano denuncia productos vencidos entre las ayudas que envió RD

SANTO DOMIINGO. -Un nacional haitiano denunció este sábado a través de Twitter, que algunos de los alimentos donados por República Dominicana a esa nación ya caducaron.

“De la comida dominicana traída a Jeremías, muchos han caducado desde el 1 de junio de 2021”, escribió el nacional haitiano solo identificado en Twitter como Duplesplymouth, quien también aseguró que “los militares dominicanos buscaban estirar el producto en sus bolsas”.

Ante la denuncia, las reacciones de muchos de sus compatriotas no se hicieron esperar, una usuaria destacó que “de todos modos, no es sorprendente, ya que tienen 3 meses en ellos, esperemos que no les dé a las víctimas un problema grave”.

“Los dominicanos incluso en casa venden productos vencidos. Alivio por ayudas no vencidas.

En primer lugar, les agradeceremos su apoyo. Y también me gustaría agradecer al Estado porque si no fuera por la …, los otros 6 departamentos deberían ser suficientes para llevar ayuda a estos 4 departamentos que son los más afectados”, expresó La vérité Objetive.

“Ah, podrían habernos hecho peores que eso”, comentó otro usuario.

Se recuerda que ante el terremoto ocurrido la semana pasada en la República de Haití, el República Dominicana se sumó a los países que han brindado ayudas humanitarias a esa nación.

Fuente: El nuevo diario