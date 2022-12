NASA rinde tributo a Pelé con imagen de los colores de Brasil en una galaxia

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) rindió tributo, a través de sus redes sociales, al astro del fútbol brasileño Pelé, quien falleció este jueves a los 82 años.

La agencia estadounidense colgó en su cuenta de Twitter una imagen de la galaxia espiral en la constelación Sculptor con los colores de la tierra del rey del “juego bonito”, Brasil.

La legendaria figura del deporte se encontraba ingresada desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein para una reevaluación de su tratamiento del cáncer.

Único futbolista del mundo en ganar tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), ‘O Rei’ se había alejado de los eventos públicos desde hacía años por problemas de cadera. En septiembre de 2021 le fue diagnosticado un cáncer tras la extirpación de un tumor en el colon.

Sin embargo, en sus limitadas apariciones, la mayoría en videos publicados en sus redes sociales, la primera figura global del fútbol mantuvo intactos su carisma y humor. Y siguió aupando a su ‘Seleçao’, como en el recién Mundial de Catar, donde la ‘verdeamarela’ le dedicó la victoria en octavos contra Corea.



We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022