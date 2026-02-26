Natalidad en Japón toca fondo en 2025 tras diez años consecutivos de bajas

El Gobierno de Japón registró en 2025 un nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos.

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, este último año se han registrado 15.179 nacimientos menos que en 2024, período que ya había marcado entonces la cifra más baja desde que estos datos comenzaron a recopilarse en 1899.

Un padre sostiene a su hija ante la Cúpula de la Bomba Atómica en el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima. EFE/EPA/Franck Robichon

Sin embargo, esta cifra aún podría reducirse, como ocurrió el junio pasado, cuando la actualización del informe precisó que los nacimientos de ciudadanos japoneses se situaron en 686.061, cayendo por primera vez por debajo del umbral de los 700.000, dado que el resto correspondía a extranjeros que tuvieron hijos en el archipiélago nipón.

Los fallecidos

El informe publicado hoy también sitúa el número de fallecimientos en 1.605.654, lo que representa un descenso del 0,8 % con respecto a 2024, que había registrado la cifra más alta jamás registrada.

Por su parte, el número de matrimonios aumentó un 1,1 % respecto al año anterior; mientras que el de divorcios cayó un 3,7 %.

El número de nacimientos en Japón aumentó de forma significativa durante el ‘baby boom’ de la posguerra, hasta alcanzar un récord de 2,69 millones en 1949. En 1973, durante otro aumento notable de natalidad, los nacimientos alcanzaron los 2,09 millones y desde entonces empezaron a disminuir de forma progresiva, rebajando por primera vez el millón en 2016.

Contraste con Corea del Sur

Los datos publicados este jueves por Japón contrastan con los que Corea del Sur hizo públicos la víspera, con un aumento por segundo año consecutivo en la tasa de la natalidad, de un 6,8 % interanual en 2025.

Sin embargo, Seúl, igual que Tokio, sigue enfrentando una de las crisis demográficas más graves del mundo. En 2024, Corea del Sur fue el país con la tasa de fertilidad más reducida a nivel global y, desde 2018, es el único miembro de OCDE con una tasa inferior a 1, muy lejos del umbral de reemplazo poblacional de 2,1 hijos por mujer.

Fuente: N Telesistema