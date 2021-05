Natti Natasha ante casos de feminicidios en Puerto Rico: «Vivir con miedo no es vivir»

La cantante urbana dominicana Natti Natasha levantó su voz por los feminicidios ocurridos en Puerto Rico y pidió el cese el maltrato, la violencia fisica y mental y la muerte mujeres en manos de sus parejas.

La reguetonera que está comprometida con el promotor boricua Raphy Pina se solidarizó por los asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz Costas.

“¿Por qué quieren maltratarnos? ¿Por qué siguen las muertes? ¿Qué ganan atropellándonos física y mentalmente?», comenzó en su mensaje la intérprete de «Me estás matando», compartiendo precisamente un pedazo de esa canción sobre el maltrato a las mujeres.

Agregó: «Vivir con miedo no es vivir, salir a la calle sin tener certeza de que vas a regresar sana y salva a tu casa no es vivir».

Natasha, al igual que otras figuras como Ivy Queen, dijo sentirse identificada por los casos, en especial el de Keisha Rodríguez, quien estaba embarazada.

«Hoy me uno a mi familia de Puerto Rico, para alzar mi voz por todas esas mujeres que hoy ya no están. Por Andrea, por Keishla, la cual estaba también esperando la llegada de un baby, situación que me tocó más de lo normal, ya que en mi semana #37 pienso en cómo pueden haber personas que quieran matar a su propio bebe.

Somos la mejor versión de nosotras, y por lo ocurrido que ha paralizado este país, y por todas las mujeres en el mundo, me uno en solidaridad gritado una vez más #NiUnaMas #NiUnaMenos #NosQueremosVivas», finalizó.

Natti Natasha se prepara para recibir su primera criatura en este mes de mayo. Será su primera hija con su representante Raphy Pina, mientras que él tiene otros tres hijos de anteriores relaciones.

La reguetonera nacida en Santiago de los Caballeros no ha parado de trabajar. Hace dos semanas lanzó un «featuring» junto a Becky G en el tema «Ram Pam Pam», video que en dos semanas lleva 30 millones de visualizaciones.

Sobre los casos, Andrea Ruiz fue encontrada medio calcinada el jueves en Cayey (centro de la isla) por parte de su expareja y que había solicitado recientemente una orden de protección, que le fue denegada, y Keishla Rodríguez, fue hallada muerta en una laguna en San Juan y cuyo principal sospechoso es el boxeador Félix Verdejo, con quien mantenía una relación desde hace casi 10 años.

Fuente: DL