Natti Natasha cierra el año con el video en vivo más visto de YouTube

Tras un año lleno de éxitos, liderando listas radiales, sumando miles de millones de reproducciones entre sus canciones, el lanzamiento de una serie y mucho más, la cantante dominicana Natti Natasha cierra el 2021 con el video de una presentación en vivo más visto en YouTube.

Natti Natasha y Becky G llevaron su éxito global “Ram Pam Pam” al icónico programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, presentación que sumó más de 225 millones de vistas en YouTube.

Cabe destacar que la presentación, además de haber sido retransmitida en Estados Unidos, se convirtió (en tiempo récord) en la más vista de una artista latina en la historia del programa, según informa un comunicado de prensa.

Este éxito en el programa, también se puede ver reflejado en los números asombrosos de “Ram Pam Pam”, que alcanzó la posición No. 1 en la radio de U.S. Latin y se convirtió en el tema más escuchado en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard, convirtiéndose en el octavo No. 1 de Natti, refiere la información.

Además, agrega, como una de las reuniones musicales más esperadas del 2021, esta segunda colaboración entre Natti y Becky G ha superado los 160 millones de reproducciones y ya cuenta con más de 435 millones de vistas en YouTube.

Recientemente, estrenó su nueva serie original Everybody Loves Natti exclusivamente en Amazon Prime Video, una docuserie de seis episodios que sigue a la estrella dominicana del reguetón.

Con mil millones de reproducciones en YouTube (y más de 70 millones de seguidores en las redes sociales), Natti comparte los detalles más íntimos de su vida privada, incluyendo la relación con su mánager, Raphy Pina, por primera vez a través de la docuserie.

De igual forma, a la par del lanzamiento de esta serie, Natti presentó su propia marca de espumoso “Tasha”, que en menos de 24 horas fue ‘Sold out’.

