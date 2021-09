Natti Natasha: “En esta industria, y en general, cuando sales embarazada te hacen a un lado”

La Semana de la Música Latina de Billboard enarboló en su jornada inaugural en Miami Beach, Estados Unidos, las banderas de la libertad creativa y sin “etiquetas” referidas a la orientación sexual y el “derecho” de las artistas a trabajar y ser madres al mismo tiempo.

El Faena Fourm de esta ciudad del sur de Florida acoge la conferencia que tradicionalmente es la antesala de la gala anual de los premios Latin Billboard, que tendrá lugar este jueves.

Los ensayos de los artistas que actuarán en la gala comenzaron este lunes con la dominicana Natti Natasha, la española Rosalía y el mexicano Joss Favela entre los que pasaron por el escenario, según las imágenes emitidas por Telemundo, que transmitirá el evento en directo.

Precisamente Natti Natasha fue una de las protagonistas de la primera jornada de paneles de la Semana.

La cantante dijo que su reciente maternidad ha sido “una bendición” y a la vez una motivación para no dar nada por sentado y “trabajar más que nunca”.

Familia y trabajo, la mejor combinación

“A la mujer en esta industria, y en general, se le ponen barreras y cuando sales embarazada te hacen a un lado”, señaló la dominicana durante una charla que mantuvo con la presentadora de televisión Adamari López, a quien le dijo que el trabajo y una familia es la “mejor combinación que una mujer puede tener”.

La cantante, que hace cuatro meses dio a luz a Vida Isabelle, concebida con su pareja, el reconocido productor musical Raphy Pina, relató que el embarazo y luego el nacimiento de su hija han acrecentado sus deseos de no abandonar su carrera, disyuntiva a la que muchas mujeres se deben enfrentar, como expresó López.

“Yo le muestro a ella (su hija) que vengo de abajo, que el trabajo no me lo regalaron, que nada llega gratis. Yo he sido la numero uno y sigo trabajando”, comentó la intérprete, que se confesó vegana y más disciplinada tras el parto.

Natti Natasha, cuyo primer hit fue “Criminal”, con Ozuna, relató que se demoró y no se le hizo nada fácil quedar embarazada pero aun así no cambiaría “absolutamente nada” de ese proceso. “La vida se trata de retos, de experiencias”, recalcó.

El jueves, la artista dominicana subirá al escenario del Watsco Center de Coral Gables, donde tendrá lugar la gala de los premios Latin Billboard, para interpretar la canción “Noches en Miami”, que forma parte de su próximo álbum de estudio, ‘Natividad’.

“Este año he dado a luz a dos criaturas”, dijo en la charla, en alusión al disco que saldrá al mercado este viernes y en el que se ha atrevido a abordar ritmos diferentes.

“Es importante para mí la versatilidad, la música es universal”, dijo.

“La creatividad no tiene género ni etiquetas”

En la jornada de hoy se abordó también la orientación sexual de los artistas latinos y cómo por encima de todo prevalece el talento y la propuesta de esos cantantes, tal como resaltó Jhonny Caz, integrante del Grupo Firme, de género regional mexicano, quien en 2020 dijo de manera pública que es homosexual.

“Créanme que el Grupo Firme no se vino abajo en seguidores o reproducciones. Ser visible no te va a afectar porque la gente te va a seguir por tu propuesta y por lo que les das como artista”, dijo en el panel ‘Coming Out Latin’ (Latinos saliendo del armario).

“La creatividad no tiene género ni etiquetas”, dijo por su parte la compositora Erika Vidrio, que indicó que aunque en su caso las canciones son escritas para mujeres, las composiciones van más allá y producen una ‘conexión positiva como humanos’.

A su turno, el mexicano Raymix dijo que al ser un intérprete de cumbia en su caso se le hizo más difícil ‘salir del closet’, pero aún así se atrevió a publicar la canción ‘Llámame’ sobre la relación entre dos hombres y hacer pública su orientación sexual.

“De un día para otro te quitaste como una tonelada de los hombros”, recordó.

‘En este planeta tan pequeño vivimos un suspiro de tiempo como para estarse aguantando tonterías, y por eso dije ‘a la fregada soy gay y por eso se los cuento», agregó, lo que suscitó aplausos entre el público asistente.

El colombiano Esteman, que práctica un pop colorido y poco dado a la ‘cultura de macho latino’, como dijo, recordó que de niño fue víctima de acoso (‘bullying’) en la escuela y que solo unas cuantas amigas sabían que luego solo en su casa ‘cantaba y bailaba frente al espejo’.

‘Pero en el escenario florecí y ahora no cambiaría nada de lo anterior porque eso me sirvió para hacer mi música’, explicó.

En la gala de premiación que organiza la revista especializada Billboard parte este año como favorito el cantante de música urbana Bad Bunny, con 22 nominaciones.

Detrás de él le siguen Maluma, J Balvin y Karol G, con 11, 9 y 8 candidaturas, respectivamente.

En la ceremonia se entregará por primera vez el Premio Billboard Icono a la banda mexicana Maná, además del Premio Billboard Trayectoria Artística a Paquita la del Barrio y el Premio Billboard Salón de la Fama al cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

