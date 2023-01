Nelson Cruz llega a acuerdo de un año con los Padres de San Diego

El veterano bateador designado dominicano, Nelson Cruz y los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo de US$1 millón de dólares por la temporada 2023, según reportes del periodista de ESPN, Jeff Passan.

Veteran slugger Nelson Cruz and the San Diego Padres are in agreement on a one-year, $1 million contract, sources tell ESPN. Cruz, 42, is entering his 19th season and should get ample DH at-bats. He'll also serve as GM of the Dominican Republic team in the World Baseball Classic.

— Jeff Passan (@JeffPassan) January 11, 2023