Nelson Cruz y Juan Núñez resaltan entrega de los jugadores

MIAMI.- Pese a la eliminación de República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz y Juan Núñez resaltaron la entrega de los jugadores en el torneo, aunque reconocieron que el resultado no fue el esperado.

“Hay que felicitar a todos los jugadores que dijeron que sí a la patria, que sin importar las situaciones estuvieron ahí para representar nuestra bandera, nuestro país.

Ellos son verdaderos héroes”, manifestó Cruz, gerente general del equipo dominicano, tras el partido en el que los dominicanos cayeron 2-1 frente a Estados Unidos por el pase a la final.

Cruz reveló que en la intimidad del camerino, luego de culminado el encuentro, los peloteros dominicanos expresaron vergüenza deportiva y personal al mostrarse tristes por la eliminación.

“Muchos llantos, muchas lágrimas, eso demuestra el amor y la pasión que tienen esos jugadores por el juego y por nuestro país sobre todo”, describió Cruz sobre el ambiente que existió.

Señaló que la meta era ganarlo todo, por lo que no lograrlo sería decepcionante.

Sobre su futuro como gerente para una próxima entrega del Clásico, indicó que es muy temprano todavía para hablar al respecto. “Tomaré un descanso porque han sido muchos meses de arduo trabajo”.

De su lado, Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, consideró que el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso de sus jugadores.

“Estoy muy orgulloso del trabajo realizado por los muchachos y todo el pueblo dominicano debe sentirse igual, porque ellos dieron todo con el alma y el corazón”, dijo Núñez.

Manifestó que la federación se siente complacida con la entrega y sentimiento mostrado por los jugadores. “Lo que hicieron en el terreno de juego le demostró al mundo que los dominicanos tenemos corazón”

FUENTE: EL NACIONAL