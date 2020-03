Nelson Cruz y Miguel Sanó: listos para jugar ante los Tigres de Detroit

“Sí, lo estamos”, así respondió Nelson Cruz luego de un tuit publicado por un miembro del Departamento de Comunicaciones y Relaciones con los jugadores de los Mellizos de Minnesota.

Cruz y Sanó son dos de las figuras que acompañan al equipo de Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota para el partido que sostendrán contra los Tigres de Detroit, el mediodía del sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Sano and Cruz ready to play in front of their fans! We are off to the Dominican Republic. #MNTwins”, escribió Dustin Morse en su cuenta de Twitter @morsecode alrededor de las 3 de la tarde. (Sanó y Cruz listos para jugar frente a sus fanáticos. Nos vamos a República Dominicana).

“Yes we are” (Sí, lo estamos) respondió Cruz un par de horas más tarde, colocando un ícono de la bandera dominicana, mientras en la imagen del tuit de Morse se observa a Sanó y a Cruz desplegar una bandera dominicana dentro de la nave aérea que lo transportaría al país de origen de ambos.