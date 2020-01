Nerys Martínez llama a regidores retomar gestión pública

La aspirante a regidora por el Distrito Nacional Nerys Martínez, consideró ayer que es tiempo que los ediles retomen la gestión pública y la aplicación del fideicomiso de desarrollo municipal, a los fines de mejorar la funcionabilidad en la capital.

La dirigente política del Partido Fuerza del Pueblo consideró, que como legisladores de la municipalidad es urgente un cambio en la forma de manejar los recursos establecidos por la ley. “La labor del regidor es hacerle la vida fácil al munícipe, pero hoy día ocurre lo contrario”, dijo.

Martínez explicó que en la actualidad cuando se va a construir una obra de desarrollo en un sector como Piantini, Naco, Serrallé los regidores le dan seguimiento para aprobarlas, debido a los beneficios que pueden percibir, sin embargo, gestionar acciones con entidades para trabajar el reciclaje no lo hacen porque “eso no le deja dinero”.

En el caso de los fideicomisos de desarrollo. Sobre el tema la aspirante a regidora por la circunscripción 1 del Distrito Nacional consideró que esto es la figura más transparente, pues a la hora de un proyecto solo intervienen junto al cabildo una fiduciaria y el desarrollador, y que como requisito único deben tener flujo de caja.

“Para desarrollar, por ejemplo, los parqueos de la ciudad colonial fácilmente se pueden desarrollar con fideicomiso, pero no, los regidores no lo permiten porque eso no les genera beneficio a ellos”, lamentó Martínez.

Hizo un llamado a la población a hacer una mirada detenida a quienes serán las nuevas autoridades legisladoras, pues muchas cosas se pueden hacer desde una regiduría.

Entre los planes de Nerys Martínez están trabajar en el reglamento de aplicación de la ley 176-07, que ha trece años de aprobación carece de uno; involucrar a la alcaldía en fideicomisos municipales a fin de transparentar las gestiones tanto del alcalde como de la sala capitular y evitar la corrupción que hay en la sala capital. Pero también pretende trabajar en un proyecto de actualización de la ciudad, nombres de calles, numeración etc.

“Eso es sumamente fácil, con un sistema de automatización, lograr una ciudad moderna actualizada y sin lograr inversión sino con una eficiente gestión social municipal y que solo se logra desde la sala capitular. Es hora ya de pensar en la ciudad y sus ciudadanos”, expresó.

Nerys Martínez, es graduada en Derecho con una maestría en Alta Dirección Pública y una trayectoria de 27 años de servicio público, de los cuales dedicó 8 años a Ayuntamiento del Distrito Nacional en la dirección ejecutiva del despacho y dirigió la Dirección de Servicio Social de Santo Domingo.