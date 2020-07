Netflix dará de baja la suscripción de miles de usuarios con el fin de cuidar su dinero. La plataforma cancelará la cuenta de aquellos usuarios que la tengan inactiva hace 12 meses. Pero no lo hará sin un previo aviso.

Netflix se comunicará vía mail con aquellos usuarios que no tengan actividad hace más de 12 meses. Para que su cuenta no sea dada de baja, el usuario deberá confirmar que desea mantener su suscripción. En caso de no haber una respuesta, Netflix cancelará automáticamente la membresía.

“Si no confirman que desean seguir suscriptos, cancelaremos automáticamente su membresía. Si alguien cambia de opinión más tarde, es muy fácil reiniciar Netflix”, dice el comunicado que lanzó la empresa.

Si por algún motivo tu cuenta es dada de baja, para recuperarla debes ingresar a tu cuenta nuevamente y seguir unas sencillas instrucciones. Si bien Netflix pondrá tu cuenta en modo inactivo, mantendrá todos los favoritos, preferencias de visualización y todos los detalles de tu cuenta durante 10 meses después de la baja.

Estilos