Niña de seis años fallece presuntamente ahogada en el río Chavón en Higüey

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Una niña de seis años falleció presuntamente por ahogamiento la tarde del sábado en las aguas del río Chavón, en un hecho ocurrido en la sección La Enea, del municipio de Higüey.

La menor fue identificada como L. V. G. H., quien, de acuerdo con las informaciones preliminares, habría entrado al referido río cuando ocurrió el lamentable hecho.

Investigación y circunstancias del fallecimiento

El caso fue reportado a las autoridades pasado el mediodía del sábado 9 de mayo de 2026. Tras conocerse la situación, comunitarios y organismos correspondientes se presentaron al lugar para realizar las indagaciones de lugar.

Hasta el momento, las circunstancias en que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas, por lo que las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar mayores detalles sobre el fallecimiento de la menor.

Fuente: Diario Libre