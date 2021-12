Niña pide a Alexa le aconseje un desafío popular y le propone insertar una moneda en un enchufe

Una usuaria de Twitter llamada Kristin Livdahl compartió que su hija de 10 años le pidió a Alexa que le recomendara un desafío y el asistente virtual de Amazon le aconsejó a la menor insertar una moneda entre un enchufe y un cargador de teléfono.

Según muestra la captura de pantalla publicada por la madre, el asistente tomó la información sobre el reto del portal ourcommunitynow.com e indicaba que «el desafío es fácil: enchufar un cargador de teléfono aproximadamente a la mitad en una toma de corriente, luego tocar [con] un centavo los puntos expuestos».

De acuerdo con el portal RT, se desconoce dónde tuvieron lugar los hechos.

El tweet generó una ola de comentarios negativos en contra de Amazon. En respuesta a uno de estos mensajes, la mujer contó que al ver la recomendación gritó enseguida: «¡No, Alexa, no!».

«Mi hija dijo que es demasiado inteligente para hacer algo así de todos modos», añadió.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021