Niños con hiperactividad en cuarentena

Santo Domingo

La cuarentena por el nuevo Coronavirus ha puesto a las personas de todo el mundo al límite de sus capacidades por diversas situaciones. El miedo al panorama futuro e inmediato, crea desconcentración y un nivel de estrés de alto nivel, sobre todo, por el encerramiento en el hogar.

El detalle está en que cuando hay niños muchos padres olvidan que ellos son una esponjita que absorbe todo lo que se mueve en su ambiente, y ¡ay! Si son inquietos, pues su potencial se duplica.

Lo que los adultos olvidan en ocasiones es que ellos, los “peques” no están ajenos a su realidad, es por esto que el juego y la diversión parece no tener fin, pero de una manera incontrolable. Es aquí donde los niños desarrollan una actividad muy intensa, superior a lo normal, debido a lo que sucede en su entorno.

La hiperactividad es un trastorno de la conducta infantil que lleva al menor a no poder quedarse quieto, se caracteriza por la actividad excesiva y fuera de lo normal, explica la psicopedagoga y conferencista, Jessika Delgado Espinosa.

Entonces, ¿qué pasa cuando los adultos que lo acompañan están estresados? “Hay estudios probados que demuestran que niños y niñas pueden experimentar estrés y ansiedad ante situaciones determinadas o resultantes de su predisposición a estos trastornos o estados emocionales. Los infantes son emocionalmente perceptivos y ven generalmente a papi, mami o cuidador a cargo, como una columna o fuente de estabilidad, confianza y seguridad, por lo tanto, pueden percibir sus estados de tensión emocional y puede afectarles”, explica la psicóloga.

Hay momentos en el hogar que se ponen tensos. En este caso el consejo es no rendirse, porque sí se puede lidiar con el encerramiento en casa y los niños para que no se estresen, pero no se puede dar por sentado que saben lo que está ocurriendo u ocultarles información valiosa. Delgado Espinosa, enfatiza en la importancia de hablarles con claridad y optimismo del porqué quedarse en casa es lo mejor. Asimismo, mantener las rutinas, diseñar y programar con ellos de forma creativa, un horario de actividades que incluya la realización de tareas, aseo, sus comidas, descanso, recreación y tiempo en familia.

Disciplina positiva

Aconseja que trabajarlo en base a sus necesidades particulares ayuda a identificar las causas que lo motivan a tener un comportamiento disruptivo. Establecer límites claros y hacerlos cumplir desde el amor y la disciplina positiva y consciente.

Por otro lado, también es importante abordar la situación en familia. Entre todos desde la empatía y el respeto pueden coordinar reuniones para hablar de la situación y cooperar con soluciones que harán la convivencia en casa más armoniosa.

Algunos ‘tips’ que funcionan de maravilla “es establecer límites claros, diálogo reflexivo, estructurado y frecuente, además de disciplinar desde la prevención dejando claro y hasta por escrito lo que se espera”.