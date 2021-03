No descansar correctamente puede afectar tu cabello

Mantener una melena linda y saludable no solo depende de los productos que utilicemos, sino también de los hábitos que empleemos. No llevar una dieta adecuada, utilizar los utensilios erróneos a la hora de peinarte o abusar de los recogidos son hábitos que dañan tu cabello de los que ya te habíamos advertido, pero ¿sabías que no descansar correctamente también tiene efectos negativos en tu salud capilar?

Según explica la instagrammer de pelo afro conocida como @proyectorapunzel en una publicación, el cortisol es una de las principales conexiones entre cabello y sueño. Dado que referida hormona se encarga de controlar los niveles de estrés, si no descansas lo suficiente te expones a un cuadro de estrés crónico y aumento de adrenalina. Ambos factores contribuyen a la disminución de la cantidad de sangre que llega al cuero cabelludo, lo que se asocia con la caída y el crecimiento lento del pelo.