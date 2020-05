“No es el miedo, es hambre”, la respuesta al ministro de Salud Pública a lo que dijo sobre el coronavirus

gabriel_castillo_01, en tanto, indicó: “Es mejor morir en la calle de lo que Dios quiera y no de hambre en la casa”.

Steffanymp06 le dijo: “El miedo no se ha perdido, hay que buscar dinero, hay que comer, hay que pagar, préstamos, alquileres, colegios, luz, internet. Hay que trabajar y aprender a vivir con el virus”.

“No creo que sea por falta de miedo, pero es difícil estar en la casa sin nada que comer y sin estar recibiendo dinero, muchas personas enfermas, condiciones especiales, personas mayores, niños y mujeres en estado de gestación, no es fácil estar con las manos cruzadas cuando tenemos estas cosas en nuestros hogares. El salir a buscar alimentos o salir a buscar cómo ganar unos pesos, es difícil cuando otros lo puedan ver como personas imprudentes, pero ellos no tienen estas necesidades, y si las tienen, tienen el dinero para resolver. Que DIOS nos cuide a todos”, señaló una persona que se identificó como Licenciada Carmen.

manu02rojas comentó: “Eso es por el hambre que están pasando, tienen menos posibilidad de morir de coronavirus que de hambre”

“No es el miedo es el Hambreeeee, la necesidad, las obligaciones de tener que pagar una casa, comida, luz, agua, teléfono”, adujo abrahan_jaquez

iranicolee: reaccionó así: “No diría que están perdiendo el miedo, lo que están es cansados de esperar la jodida ayuda que ofrecieron sin trabajo y con familia que mantener, casa y luz que pagar, que ok, no la pueden cortar, pero los recibos siguen llegando y quieren que la gente se hagan los locos y estén tranquilitos sentados en sus casas, haga el favor que cuando los hijos gritan hambre no hay ser que pare a un padre o a una madre de buscar para alimentarlos como sea”.