“No es posible que solo cuatro sectores sean los que tributen aquí”

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, advirtió que el modelo de desarrollo que tiene y ha mantenido República Dominicana no es sostenible en el tiempo, y “para la sociedad dominicana es importante que eso se cambie”.

Planteó que “no es justo, y esa distorsión sigue”, que cuatro sectores del país sean los que tributen, los que paguen impuestos”. Esos sectores a los que se refiere el funcionario público son: la industria, el comercio, las telecomunicaciones y el financiero.

“No es sostenible eso, porque llegará el momento en que esos sectores no van a seguir permitiéndolo. Claro, hay unos que tributan… unos más, otros menos. Y algunos tributan cero. Entonces, esa es una distorsión que no es sostenible y hay que corregirla. Y eso, eso de por sí justifica la reforma fiscal. Eso solo.

Claro ¿que este sea el momento?… A lo mejor no; estamos evaluando. A lo mejor el momento es otro, cuando no estemos inmersos en una crisis mundial, con los precios, el abastecimiento y demás”, apuntó, en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, correspondiente al Almuerzo Semanal.

Macarrulla ha sido consistente en su visión sobre la necesidad de cambiar el modelo económico. Enarboló esa misma posición cuando entre los años 2006 y 2010 fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), organización cúpula o sombrilla del empresariado local. Para entonces, habló sobre el nivel de exclusión que hay en la sociedad y de que no se puede mantener el nivel de tensión social que existe en el país, y que a nivel de Latinoamérica completa se ha incrementado después de la pandemia.

“Hay indicadores que evidencian que en Latinoamérica la tensión social y animadversión hacia las élites ha incrementado en un 11 % a partir de la pandemia. Eso está provocando que muchos países de Latinoamérica hoy sean ingobernables”, advirtió.

Dijo que los dominicanos, que tienen la oportunidad de corregir esas distorsiones históricas y de poder proyectar una sostenibilidad social y económica, deben aprovechar eso, y no dejarse arrastrar al mismo lugar que han ido esos países (los latinoamericanos a los que se refiere), por esos países no hacer la tarea.

Desde teleférico hasta el 9-1-1

Sobre el teleférico de Santiago, el funcionario informó que el proyecto empezó y que se dispuso que del presupuesto que se tenía para el teleférico de Los Alcarrizos y que se había proyectado desde la administración de gobierno anterior en RD$10,000 millones, se destinará una parte para la citada obra en la “ciudad corazón”.

“Eso no hubo que licitarlo ni nada, porque estaba todo licitado y el proceso agotado de la gestión anterior. Lo único es que se están utilizando los recursos porque el tramo que se le recortó al teleférico de Los Alcarrizos va a ser suplido por la extensión de la Línea 2 del Metro. Entonces, ya con eso iniciamos el proceso de inversión del transporte masivo en la ciudad de Santiago, que va a tener dos modalidades, que son el teleférico y el monorriel”, apuntó.

El monorriel al que se refiere el ministro está en proceso de ingeniería y la licitación se estima que comenzará a final de año.

De los RD$10,000 millones, de acuerdo con las cifras numéricas ofrecidas, unos RD$3,000 millones van a la obra de Santo Domingo (a la ampliación que se dispuso del metro hasta Los Alcarrizos) y el resto al teleférico de Santiago.

Se ha calculado que ese modelo de transporte movilice alrededor más de 72,000 pasajeros cada día. Será desarrollado por la Unidad Ejecutora de Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), en coordinación con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia.

En otra parte de la entrevista y respondiendo a preguntas formuladas por los entrevistadores, Lisandro Macarrulla informó que en el Sistema de Emergencia 9-1-1 trabaja para mejorar, incluyendo en el acortamiento del tiempo de llegada al lugar donde se requiere de su auxilio y que entre enero y febrero del año 2022 va a llegar a las siete provincias fronterizas, que estaban excluidas del programa.

“Ya incorporamos cuatro provincias nuevas en este gobierno y con eso cubríamos a nivel de asistencia del 9-1-1 el territorio nacional completo. Luego de eso, en el segundo semestre del año 2022 y 2023 vamos a tratar de lograr la cobertura total de las cámaras. Pero a partir de febrero vamos a tratar de tener cubierto el territorio nacional, en cuanto a los servicios de emergencia”, indicó.

Macarrulla reconoció que ese es otro proyecto del Gobierno anterior, que el actual entendió válido y que era correcto y lo ha ido ampliando. “En este momento se están comprando las ambulancias, los equipos electrónicos, llevando las fibras ópticas a esos sectores, para poder implementar todas esas ampliaciones y mejoras que se les están haciendo al sistema. Estamos trabajando de cerca y en armonía con la Policía, porque hay una sinergia importante, y con otras agencias del Estado, porque el hecho de que el 9-1-1 tenga incorporado el control de las cámaras, eso sirve para muchas casas, incluyendo la prevención y para planificar los servicios de salud”, expuso.

Hacia dónde caminan las alianzas público-privadas

A Macarrulla se le preguntó sobre las diversas opiniones que surgen, en el sentido de que “al ritmo que se va caminando en el tema de alianzas público-privadas (APP), en la parte de formulación de estas”, por lo visto pasará mucho tiempo para ver proyectos concretos (más allá de los que ha anunciado el Gobierno).

“Todo el que ha hecho un proyecto, de cualquier tamaño, particularmente como el de Pedernales, que es de 1,800 millones de dólares, sabe que eso no es cuestión de dos meses”, respondió. Y agregó: “Nosotros apenas tenemos un año en el gobierno y un par de meses y ya está hecho el fideicomiso (para Pedernales) y se está capitalizando alrededor de 700 millones de dólares con el aporte de los terrenos”. Citó los proyectos de generación eléctrica que se encaminan en Manzanillo, en el noroeste del país.