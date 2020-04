“No estamos para nada preparados”: Haití, ya muy empobrecida, enfrenta una pandemia

La realidad dentro de las unidades de cuidados intensivos en Haití es aún más sombría que el número anterior -según lo expuesto en un estudio del 2019-. De acuerdo con Stephan Dragon, un terapetua respiratorio en la capital, Puerto Príncipe, el número real de ventiladores es más cercano a los 40, y quizás 20 de esos no están funcionando.

No extraña que muchos se arriesguen.

Hasta ahora, esta pequeña y empobrecida nación solo ha registrado tres muertes por el virus y 40 casos confirmados, pero muchos más podrían no estar siendo reportados, especialmente en áreas remotas.

“Para decirle la verdad, no estamos para nada preparados”, dijo.

Este es el dilema al que se enfrentan varios ciudadanos haitianos, como por ejemplo, Jean Raymond, quien vive en Furcy, una zona montañosa con su esposa y dos hijos, y se dedica al negocio de taxi con su moto.

“Es imposible para mí no dejar la casa”, él dice. “Si estoy obligado a quedarme en casa, qué comeremos?”

La esposa de Raymon, Luccienne criticó al gobierno por no ayudar lo suficiente en la comunidad. “Queremos respetar las reglas, pero no podemos”, ella dice. “Veo lo que otros gobiernos hacen en otros países, pero aquí no están haciendo nada.”