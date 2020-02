No están apareciendo todos los candidatos ( incluyendo opositores) en algunos aparatos de votación automatizada

Hasta el momento, las elecciones municipales de hoy 16 de febrero presentan, en varios recintos electorales, un retraso de hasta una hora y al ser entrevistado sobre las causas, el personal de las mesas electorales ha señalado que una de las razones es que los aparatos que se usarán para el sistema de voto automatizado no están funcionando correctamente.

Uno de los fallos que reportan es que no están apareciendo los candidatos de todos los partidos, quedando excluidos en algunos casos los Partidos Revolucionario Moderno (PRM), Alianza País (AP) y (País Posible), entre otros.

“Sí. Faltan candidatos en las pantallas. Desde anoche se presentó esta situación”, confirmó Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana.

En el Colegio Las Abejitas, ubicado en el Primaveral, Villa Mella, Santo Domingo Norte, es uno de esos lugares donde no aparecen varias agrupaciones políticas en las boletas, según reportó el periodista Nixon Rodríguez para Telenoticias.

Scarlett Benzan, delegada del PRM, en el Politécnico Las Caobas, Santo Domingo Este, también reportó problemas con los equipos.

De hecho, anoche, delegados de algunos de los partidos políticos de oposición denunciaron que en algunos de los aparatos que se usarían para el voto automatizado no aparecen, de manera completa, las boletas de partidos opositores.

El delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), Orlando Jorge Mera, confirmó esta madrugada que técnicos de la Junta intentaron ingresar a varios recintos donde está el voto automatizado con la finalidad de corregir varias fallas.La falla se debía a que la boleta del partido opositor no subía completamente en el sistema. Hoy se supo que también pasaba con otras entidades.

Al salir de la reunión que tuvo la JCE con los dirigentes políticos de la oposición, representantes de la Organización Estados Americanos (OEA) y del oficialismo, Mera dijo que el error del organismo electoral fue no avisar a los delegados que querían corregir ese problema que se estaba presentando.

Otras fallas. La ausencia de parte del personal que trabajará en las mesas electorales es uno de los problemas que también se ha señalado como causa del retraso de las votaciones.

“Yo estoy aquí preocupada porque mi hija podría dar a luz hoy, pero me han dicho que el encargado del recinto electoral no ha llegado”, dijo una señora que no se identificó y que estaba en la fila del Club Los Prados.

Jaime Tomás Frías, presidente de la Junta Electoral de Santiago, donde se han presentado problemas similares habló de que quienes tenían que laborar hoy en mesas electorales y no se presentaron podrían estar siendo sometidos a la Justicia.

Además, otro de los errores es que no permite que los delegados de los partidos políticos voten en las mesas donde están trabajando, como resolutó el Pleno de la Junta Central Electoral.