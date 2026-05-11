«No hay bots, ni fraude»: Brave Bison, socio estratégico de YouTube, sale en defensa del éxito auténtico de Alofoke

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La empresa Brave Bison, socia de YouTube desde hace más de 14 años, salió en defensa de Santiago Matías y su plataforma Planeta Alofoke, tras las acusaciones de supuestas vistas falsas que circulan en redes.

En un comunicado, la compañía destacó que ha trabajado directamente con Alofoke desde los inicios de su carrera digital, hace más de 10 años. Durante todo este tiempo, han observado un crecimiento constante y orgánico tanto de su audiencia como de su marca.

“Planeta Alofoke ha logrado un éxito extraordinario gracias a su formato innovador de transmisiones en vivo, donde combina música, cultura, conversación y una fuerte interacción con el público en tiempo real”, señalaron.

La empresa resaltó que las audiencias del programa son verificadas por la propia plataforma de YouTube y que reflejan la gran conexión que Alofoke ha construido con su comunidad tanto en República Dominicana como en el exterior. Ante los comentarios que sugieren el uso de bots o tráfico artificial para inflar las cifras, Brave Bison fue claro:

“No hemos encontrado ninguna evidencia que respalde esas acusaciones. Basados en nuestra larga experiencia y en los datos disponibles, creemos que el éxito de Alofoke es completamente auténtico”, afirmaron.

La compañía subrayó que se toma muy en serio la integridad de las plataformas y que nunca apoyaría a creadores que utilicen prácticas fraudulentas.

Finalmente, hicieron un llamado a juzgar a los creadores de contenido de manera justa, basándose en pruebas y no en especulaciones, especialmente en mercados emergentes como el dominicano donde las audiencias digitales siguen creciendo rápidamente.

Fuente: Los Mocanos