“No me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor”, dice Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado en un video grabado desde el hospital militar en el que está ingresado que se encuentra ‘mucho mejor’ y está trabajando para ‘volver del todo’ y poder ‘hacer Estados Unidos grande de nuevo’.

El video que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente este sábado.

‘Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo’, asegura Trump en el video en el que añade: ‘creo que estaré de vuelta pronto’.

‘Quiero terminar la campaña de la manera que lo hemos estado haciendo’, apunta Trump, que ha tenido que suspender todos sus compromisos públicos desde que el jueves por la noche, cuando se hizo público que había dado positivo por la COVID-19.

El viernes por la tarde, Trump fue trasladado al hospital militar Walter Reed, a las afueras de Washington, para recibir un cuidado más intensivo por parte de su equipo médico que le ha suministrado un cóctel de anticuerpos y lo trata con el antiviral Remdesivir.