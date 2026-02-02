No, no eran cuatro lunas: lo que realmente pasó en el cielo de Rusia

Las imágenes se propagaron rápido. Vídeos grabados con móviles, fotografías borrosas, cielos helados y un mismo comentario repetido miles de veces: “¿qué está pasando ahí arriba?”. La respuesta, aunque menos inquietante de lo que algunos imaginaron, es mucho más interesante de lo que parece.

Durante unas horas, el cielo jugó con la percepción. En Moscú y San Petersburgo , muchas personas miraron hacia arriba y vieron algo que no encajaba con nada conocido: la Luna parecía haberse multiplicado . No una, ni dos. Hasta cuatro .

Cuando el frío convierte el cielo en un espejo

Para entender lo ocurrido hay que mirar más a la atmósfera que al espacio. En noches muy frías, especialmente en regiones continentales del norte de Europa o Rusia, las capas altas del aire pueden llenarse de cristales de hielo microscópicos. No se ven. No caen. Pero están ahí.

Estos cristales flotan en nubes altas, del tipo cirros, y tienen una propiedad clave: desvían la luz. La Luna, cuando está llena o casi llena, actúa como un foco potente. Si su luz atraviesa esa nube de cristales con la orientación adecuada, el resultado no es una imagen limpia, sino varias réplicas luminosas a ambos lados del disco lunar.

No son lunas nuevas. No es un fenómeno astronómico. Es óptica pura.

Paraselene: la “luna falsa” que engaña al ojo

Este efecto tiene nombre: paraselene, también conocida como luna falsa. Es el equivalente nocturno de los parhelios, esos “falsos soles” que a veces aparecen a ambos lados del Sol en días muy fríos.

La diferencia está en la fuente de luz. De día, el Sol. De noche, la Luna. Normalmente, la paraselene genera dos manchas brillantes junto a la Luna real. Pero si la distribución de los cristales de hielo es especialmente uniforme y la geometría es perfecta, el efecto puede duplicarse. Ahí es cuando el cerebro hace el resto y percibimos hasta cuatro lunas en el cielo.

Todo es una ilusión. Pero una ilusión muy bien construida.

Por qué no se ve todos los inviernos

Aunque Rusia vive inviernos extremos cada año, no todas las noches frías sirven. Hace falta una combinación poco común:

Aire muy frío y estable.

Cristales de hielo bien formados en capas altas.

Cielos despejados.

Una Luna suficientemente brillante y bien situada.

Cuando todo encaja, el cielo se comporta como un juego de espejos. Y cuando no, el fenómeno pasa desapercibido o no llega a formarse. Por eso, aunque esté descrito desde hace siglos, no es habitual verlo. Y menos aún con una intensidad suficiente como para hacerse viral.

Un recordatorio de que la atmósfera también sorprende

No hubo nada sobrenatural. No hubo cambios en la Luna. No hubo ningún evento astronómico excepcional. Lo que ocurrió en Rusia fue una demostración perfecta de cómo la meteorología puede transformar el cielo sin necesidad de eclipses ni lluvias de meteoros. Basta frío, hielo en suspensión… y una buena noche clara.

Durante unas horas, la atmósfera engañó al ojo humano. Y recordó algo esencial: a veces, lo más espectacular no está en el espacio, sino justo encima de nuestras cabezas.

