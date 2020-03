Norteamericanos de origen dominicano acatan pedido de regresar a EE.UU.

Tras la petición del Departamento de Estado a los estadounidenses que se encuentran en otros países, de que regresen a Estados Unidos lo más pronto como le sea posible, un grupo de dominicanos ciudadanos norteamericanos, y que reside allá, se vio en la obligación de volver a casa.

En el vuelo 985 de la línea aérea Delta, por ejemplo, de un grupo de alrededor de 40 personas, la mayoría tenía el mismo motivo en común: irse por petición de las autoridades norteamericanas.

“A mí me llamó mi hijo para decirme que me habían llamado a la casa para que se comunicaran conmigo porque tenía vuelo para el jueves 19 de marzo, y no había regresado. Así que tuve que salir corriendo al aeropuerto para volver a Nueva York”, cuenta Julio César Durán, quien vive en Estados Unidos.

Resalta que aunque su viaje estaba pautado para el pasado jueves, decidió quedarse aquí en República Dominicana donde vive una buena parte de su familia, para evitar exponerse por el coronavirus (COVID-19), pero al recibir la llamada de su hijo, se vio en el deber de volver a casa.

Dice que tomó todas las medidas preventivas para hacer el viaje y protegerse de cualquier tipo de contagio. Lo mismo observó en los demás que se han visto en la obligación de regresar a Estados Unidos para cumplir con el llamado que les hace el Departamento de Estado.

Se pueden contar

Durán sostiene que hay pocas personas en ruta, y que el comercio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez está paralizado.

El Gobierno dominicano anunció una serie de medidas entre ellas el cierre de las fronteras por aire, mar y tierra, y el país se ha declarado en emergencia nacional por el COVID19, la pandemia por la que se registan 72 casos positivos y dos muertes, según las autoridades de Salud Pública.