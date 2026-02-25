Nacionales

“Nos toca actuar”: autoridades prometen medidas drásticas tras apagón

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado a cuánto ascienden las pérdidas provocadas por la interrupción del servicio eléctrico.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
12 Se lee en 1 minuto

El apagón masivo del pasado lunes mantiene abierto el debate sobre las razones que provocaron el evento y sus efectos negativos.

Este miércoles, el expresidente Danilo Medina y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se refirieron al tema, mientras los dominicanos aún mantienen el sabor amargo del prolongado apagón que afectó varias provincias.

Aunque el Gobierno ha informado que se trató de una falla en el circuito Hainamosa-Villa Duarte, aún no ha rendido un informe detallado sobre las causas que originaron esa avería, calificada como inaceptable por el ministro Paliza.

Ante los rumores y el temor de un tercer colapso eléctrico, Paliza aseguró que es prioridad del Gobierno garantizar que un evento como este no se repita, mientras que el expresidente Medina lamentó que la imagen de la República Dominicana se vea afectada por los recientes apagones.

Algunos ciudadanos no confían en que las autoridades ofrezcan una respuesta efectiva al problema y temen que interrupciones como la del lunes se vuelvan rutinarias.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado a cuánto ascienden las pérdidas provocadas por la interrupción del servicio eléctrico.

Fuente: NT

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
12 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Danilo sobre apagón general: Afecta la producción nacional y ofrece una mala imagen de RD

Hace 20 minutos

Markestrategia presenta primera encuesta nacional de 2026 con panorama favorable para Abinader

Hace 25 minutos

COE reporta daños y declara alerta roja para Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez

Hace 1 hora

Tribunal deja en libertad a mujer detenida por interpretar el Himno Nacional en ritmo de dembow en Moca

Hace 3 horas
Botón volver arriba