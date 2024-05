Notas que viajan: los conciertos como motor de dinamización del turismo dominicano

Elton Jhon, Karol G, Juan Luis Guerra, Coldplay, Justin Bieber y Shakira, son algunos de los cantantes que han pisado República Dominicana para ofrecer míticos espectáculos para sus fanáticos. Estos artistas mueven el interés de generaciones que deleitan con su música en vivo mientras están en la cúspide de su carrera.

República Dominicana cuenta con estadios, anfiteatros y teatros que pueden recibir más de 10,000 personas simultáneamente que buscan disfrutar, cantar, sentir la adrenalina y la euforia de tener a pasos su cantante favorito.

Esta aglomeración de personas impacta directamente en la industria de viajes y turismo de República Dominicana. Así lo aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), David Llibre, quien dijo que los espectáculos ofrecen una oportunidad para diversificar el sector.

“Los conciertos están teniendo un impacto positivo en Santo Domingo, donde los hoteleros están percibiendo mayor ocupación los fines de semana y se dinamiza con la asistencia de personas que se trasladan desde otras provincias”, expresó Llibre. Además, su aporte económico se agregaría a los ingresos fiscales, que ascendieron a RD$ 14,838 millones en 2023, de acuerdo con el Banco Central (BCRD).

También se calcula que se trasladan 1,500 millones de participantes en eventos que ocurren en 180 países a nivel global y que el 40 % de los viajeros vuelven a consumir, acción que aumenta la derrama económica. De acuerdo a los expertos internacionales, cada fanático gasta en promedio US$ 1,300 debido a la reservación de hotel, compra de alimentos y bebidas, y la adquisición de taquillas.

Oxford Economics es aún más específico, ya que indica que por cada US$ 100 que gasta el consumidor en la compra de una boleta, se generan US$ 335 indirectos, es decir, más de dos veces.

La Romana, entre los predilectos

En los 48,000 kilómetros cuadrados que posee Quisqueya, diferentes provincias se destacan con este tipo de turismo. Ejemplos de estos son Puerto Plata, con su anfiteatro con capacidad de 4,000 personas e inversión de RD$ 250 millones, y Cap Cana con el The Legend Arena, que tuvo una inversión de US$ 30 millones y reúne 9,000 personas. Mientras, el Estadio Olímpico Félix Sánchez tiene capacidad para 60,000 espectadores en conciertos.

Sin embargo, en La Romana, con Altos de Chavón, es un destino turístico que está tomando auge y se diversifica al ofrecer espectáculos de primer nivel. Puede recibir hasta 5,000 dominicanos.

La presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de La Romana-Bayahíbe, Ana García-Sotoca, está segura de que La Romana, con su rica mezcla de cultura y belleza natural, está posicionada para capitalizar esta tendencia mediante la organización de eventos como conciertos y festivales que atraigan a visitantes en busca de experiencias.

“Este enfoque no solo aumentará la competitividad del destino, sino que también activará sectores complementarios como transporte, gastronomía, servicios online y excursiones, generando un impacto positivo en la economía local”, consideró.

La organización de eventos no solo se trata de atraer extranjeros no residentes, sino de enriquecer la oferta turística general. El organismo monetario indicó que 9,009,094 pasajeros arribaron por vía aérea en 2023. De este monto, 5,367,481 se alojaron en hoteles tradicionales y 3,641,614 pernoctaron en renta corta.

De hecho, García-Sotoca afirmó que La Romana puede aprovechar sus recursos para ofrecer experiencias como conciertos al aire libre.

“La región se convertirá en un imán para aquellos que buscan no solo alojamiento de calidad, sino también unas vacaciones que abarque música, gastronomía y la rica herencia cultural de la zona”, comentó.

Su pensar quedó confirmado en las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur), que indican que por motivo de recreación se contabilizaron 6,546,452 pasajeros en el año pasado. Es decir, el 72.6% del total.

“Esta estrategia no solo fortalecerá la reputación del destino, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible, al resaltar la autenticidad y la excelencia en todos los aspectos del turismo de espectáculos en La Romana”, aseguró García-Sotoca.

Cap Cana, en la mira del turismo de lujo y de espectáculos

El presidente del Dorado Park, Carlos Cobiella, tiene claro que la oferta complementaria es clave para el desarrollo de actividades culturales, de ocio y entretenimiento para los jóvenes y adultos.

“Con The Legend Arena buscamos ser el referente en la zona Este del país en eventos modernos, que concentren una gran cantidad de público llegado desde todas las zonas del país y del mundo, a disfrutar del parque y, a su vez, de actividades multitudinarias”, explicó a ACENTO.

La exclusividad y el lujo son el sello de la Ciudad Destino y, desde sus inicios, ha sido el estándar y valor agregado que se ha promovido para el consumidor. Cobiella expresó que buscan brindar una experiencia inigualable, con toque diferenciador, donde cada proyecto que se suma al destino busca mantener la esencia de Cap Cana: el lujo, la exclusividad y la oferta personalizada.

“Nuestro objetivo es contribuir al crecimiento de Cap Cana como Ciudad Destino, y de esta forma impulsar el turismo en República Dominicana. Además de posicionar nuestro parque como una referencia de ocio a nivel internacional”, afianzó a Acento.

Existe potencial, ¿Los desafíos?

Más 28 millones de viajes en 2022 se realizaron por concepto cultural, lo que representó un gasto de 23,000 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística de España. De este monto, 3,800 millones de euros fueron por los nueve millones de viajes por conciertos o festivales de. Esto significa que el 12.7 % de las movilizaciones por motivos de ocio se vinculan a la asistencia de espectáculos, con un gasto medio de 408 euros.

En 2024, la tendencia es que los clientes y potenciales compradores demanden experiencias auténticas lo que impulsa la preferencia de destinos que ofrezcan eventos memorables. Según García-Sotoco, generan un efecto multiplicador en la economía local al activar la cadena de valor. Es decir, los beneficios se traducen en alojamientos ocupados, restaurantes llenos, comercios activos y servicios turísticos en alta demanda.

Uno de los mayores desafíos radica en la necesidad de una promoción efectiva para movilizar a los asistentes a eventos masivos. García-Sotoca indicó que la gestión del flujo turístico es esencial para evitar impactos negativos en la convivencia local y turística, requiriendo una planificación logística meticulosa.

Además, proteger el patrimonio cultural y ambiental es imperativo, asegurando que el desarrollo no comprometa la identidad y los recursos naturales del entorno.

“Nuestro gran reto será darnos a conocer y posicionarnos como un referente en el destino, lo que sin duda supondrá un gran esfuerzo de comunicación, pero estamos convencidos de que daremos los pasos adecuados para lograr posicionar El Dorado Park y Cap Cana como una referencia en este tipo de turismo”, sostuvo Cobiella.

Entre música, conciertos y viajes: dinamización de la economía naranja

Antes de disfrutar de dos horas de concierto, se toma en cuenta la producción, el lugar, publicidad y ubicación de los asientos, lo que incide en el precio de los tiques. En las últimas presentaciones los productores buscan innovar y brindar experiencia a los asistentes, lo que incide en la compra indirecta de accesorios, vestuarios, alimentos y bebidas, y el posible peinado y maquillaje.

Solo para ver al cantautor británico Elton John, en la inauguración del anfiteatro de la Ciudad Destino, la boleta costaba entre RD$ 47,300 y RD$ 124,000. Para ver a Michael Bublé, el dominicano debe destinar entre RD$ 7,975 y RD$ 39,875, en tanto, Kanny García se presentó tres noches en el Teatro Nacional, cuyos precios variaron entre RD$ 4,800 y RD$ 9,500, mientras, Alejandro Fernández, en el Palacio de los Deportes, desde RD$ 4,950 hasta RD$ 28,650.

Lucero y Mijares con su tour Hasta que se nos hizo presentaban los precios de taquillas desde RD$ 9,205 hasta RD$ 16,240, en el Teatro Nacional. El urbano dominicano Alfa ofertaba las boletas en menos de RD$ 3,250, mientras la banda colombiana Morat fijó los precios en menos de RD$ 10,000.

En los últimos años se ha impulsado la realización de festivales que reúnen a cantantes dominicanos y extranjeros en una misma puesta en escena, lo que permite captar un mayor público e incrementar los precios de la boleta.

Por ejemplo, Capitalia se realizó el 20 de abril, con tiquetes variaron según la ubicación: las gradas (RD$ 7,250), terreno (RD$ 5,500) o súper fan (RD$ 14,750). En este festival se presentaron René, Juanes y Juan Luis Guerra. Mientras, el festival de música alternativa Isle of Light muestra una variación de precios entre RD$ 4,250 y RD$ 11,400.

Por ejemplo, la gira Eras Tour, de Taylor Swift, sumará US$ 5,000 millones a la economía mundial. Solo en Chicago se ocuparon 44,000 habitaciones, dejando ingresos por US$ 39 millones a los hoteleros. Y no es para menos, en Estados Unidos, la industria de eventos y conciertos, agrega cada año en promedio US$ 138,000 millones al producto interno bruto (PIB),

Mientras, la economía canadiense recibe US$ 3,000 millones por la realización de estos espectáculos. En América Latina, en Medellín, Colombia, el grupo RBD movilizó 80,000 visitantes que gastaron US$ 29 millones para cantar a todo pulmón las icónicas canciones de la serie juvenil que marcó la generación del 2004.

Cabo Rojo, la apuesta complementaria del sector

El desarrollo de Cabo Rojo, Pedernales, es una realidad a través de una inversión de US$ 2,245 millones en la primera fase. Las autoridades dominicanas estiman que solo por el atraco de cruceros llegarán 350,000 visitantes para el 2025, que podrán elegir entre Bahía de las Águilas, laguna de Oviedo o Parque Nacional Jaragua para disfrutar de sus horas en suelo dominicano.

Ante este desarrollo, el empresario Saymon Díaz afirmó que la construcción de un anfiteatro con capacidad de 5,000 personas “puede contribuir” a la oferta turística de la región Sur.

“Cuando lleguen los turistas vía aérea o los cruceristas, tener una oferta complementaria como excursiones y experiencias dinamizará la zona de forma impresionante y ahorita estamos nosotros aquí construyendo un anfiteatro para cinco mil personas”, indicó.

La clave del éxito en el desarrollo del turismo de espectáculos, según la titular de la Asociación de La Romana y Bayahíbe, se encuentra en enfocar el impacto hacia servicios de alta calidad y diferenciados.

Es un hecho que República Dominicana se encamina hacia un futuro prometedor en el ámbito del turismo de espectáculos. Este enfoque no solo fortalecerá la reputación del destino, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible, resaltando la autenticidad y excelencia en materia de turismo.

Para el ejecutivo de Asonahores, David Llibre, afianzar los espectáculos agregarán valor al turismo dominicano, atraerá nuevas inversiones y permitirá mayor generación de divisas. Un ejemplo de esta acción es el Halftime del Súper Bowl, Coachella o Tomorrowland, es el sonido económico de los festivales que siempre adornan el verano en otras naciones y los fanáticos se trasladan para ver a su artista favorito.

Los ingresos de la industria de música en vivo a nivel mundial ascendieron a US$ 39,830 millones en este 2023 y para 2024 Statista proyecta sobre los US$ 42,640 millones, o sea, US$ 2,810 millones de incremento.

La venta de entradas, Estados Unidos movilizó US$ 13,860 millones en 2023, seguido por Reino Unido con US$ 1,913 millones y Alemania con US$ 1,700 millones. Japón y Canadá movilizaron US$ 1,152 millones y US$ 898.2 millones, respectivamente. México es el único país de América Latina en entrar en las 10 naciones de mayor facturación, con US$ 326.7 millones.

Fuente: Acento