Nueva fase en Ormuz, amenazas de Israel al Líbano: escalada en medio de tregua, MINUTO A MINUTO

Ante las denuncias de Irán de que Israel viola el alto el fuego con sus ataques mortíferos contra el Líbano, el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, insiste que la medida no aborda este territorio y promete proseguir con sus ataques al grupo chiita libanés Hezbolá. «Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando con fuerza a Hezbolá, y no nos detendremos», dijo la jornada anterior. Mientras, Irán reitera que la tregua afecta no solo a su territorio, sino al territorio de sus aliados.

No obstante, Netanyahu anunció el jueves que ha ordenado a su gabinete iniciar negociaciones con el Líbano «lo antes posible». La orden se da a conocer después de la conversación telefónica, reportada por NBC News, que el primer ministro mantuvo la víspera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le pidió que limitara los ataques.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, se dirigió el jueves a los países del golfo Pérsico y les pidió «ponerse del lado correcto» en la guerra y desconfiar de las «falsas promesas» de los artífices de la agresión.

Mientras, la gestión del estrecho de Ormuz ha pasado a una nueva fase. Así lo afirmó la Comandancia de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en X. La publicación se suma al comunicado del nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí. El nuevo ayatolá se dirigió recientemente a la nación persa para anunciar una renovada administración de esta estratégica vía marítima, pese a las protestas de distintas compañías petroleras que no desean que Irán la gestione.