Nueva fase en Ormuz, amenazas de Israel al Líbano: escalada en medio de tregua, MINUTO A MINUTO
El ayatolá Mojtabá Jameneí pidió a los países del golfo Pérsico "ponerse del lado correcto" en la guerra y desconfiar de las "falsas promesas de los demonios".
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RESUMEN
Ante las denuncias de Irán de que Israel viola el alto el fuego con sus ataques mortíferos contra el Líbano, el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, insiste que la medida no aborda este territorio y promete proseguir con sus ataques al grupo chiita libanés Hezbolá. «Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando con fuerza a Hezbolá, y no nos detendremos», dijo la jornada anterior. Mientras, Irán reitera que la tregua afecta no solo a su territorio, sino al territorio de sus aliados.
No obstante, Netanyahu anunció el jueves que ha ordenado a su gabinete iniciar negociaciones con el Líbano «lo antes posible». La orden se da a conocer después de la conversación telefónica, reportada por NBC News, que el primer ministro mantuvo la víspera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le pidió que limitara los ataques.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, se dirigió el jueves a los países del golfo Pérsico y les pidió «ponerse del lado correcto» en la guerra y desconfiar de las «falsas promesas» de los artífices de la agresión.
Mientras, la gestión del estrecho de Ormuz ha pasado a una nueva fase. Así lo afirmó la Comandancia de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en X. La publicación se suma al comunicado del nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí. El nuevo ayatolá se dirigió recientemente a la nación persa para anunciar una renovada administración de esta estratégica vía marítima, pese a las protestas de distintas compañías petroleras que no desean que Irán la gestione.
En medio del agotamiento de los arsenales de EE.UU. tras la agresión a Irán, la corporación armamentística Lockheed Martin recibió un contrato por valor de 4.761 millones de dólares del Departamento de Guerra estadounidense para la producción de misiles interceptores PAC-3 que se disparan con sistemas antiaéreos Patriot.
«Lockheed Martin Corp., de Grand Prairie, Texas, recibió un contrato de precio fijo por 4.761.000.000 de dólares para la producción de misiles PAC-3 Missile Segment Enhancement, incluidos todos los servicios incidentales, ‘hardware’, equipos, planificación técnica, gestión y trabajos de fabricación», reza el comunicado.
Tasnim difunde nuevas imágenes de un ataque con cohetes de Hezbolá contra Israel.
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que han abatido a más de 1.400 combatientes de Hezbolá y desmantelado más de 4.300 infraestructuras en operaciones en el sur del Líbano.
Según el Ejército israelí, cinco divisiones continúan llevando a cabo acciones en la zona.
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12:34 GMT
El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, ha partido este viernes hacia la capital pakistaní, Islamabad, para participar en las negociaciones previstas este sábado sobre la guerra contra Irán.
En una sesión informativa de alto nivel con embajadores extranjeros y jefes de misiones diplomáticas, el viceministro de Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi, declaró que la propuesta de 10 puntos presentada por Teherán ha sido aceptada formalmente como base de las conversaciones diplomáticas en curso.
Al reafirmar la apertura de Irán al diálogo, el viceministro enfatizó que Teherán ya no tolerará una diplomacia «engañosa» utilizada como cobertura para futuros preparativos militares.
Irán rechaza cualquier alto el fuego que permita al «enemigo agresor» rearmarse y lanzar ataques posteriores, expuso el funcionario.
Asimismo, señaló que el país persa ha informado explícitamente a sus socios internacionales de que la situación actual no concluirá sin garantías vinculantes contra la repetición de una agresión de este tipo.
Un video muestra los daños ocasionados por un bombardeo israelí en el sur del Líbano, que incluso afectó a una ambulancia.
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Israel iniciaría negociaciones con el Líbano para alcanzar un cese al fuego la próxima semana en Washington, según funcionarios libaneses y estadounidenses citados por Reuters.
Dos ataques de drones lanzados por Israel alcanzaron las localidades de Al-Sharqiya y de Jibshit, en el sur del Líbano, informó un corresponsal de Al Jazeera.
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Los medios difunden un video en el que un avión cisterna estadounidense reabastece de combustible a un avión de combate en el espacio aéreo iraquí.