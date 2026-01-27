Nueva ley establece penas de hasta 10 años por sobornos en contrataciones

Entra en vigencia la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, normativa que sustituye la legislación vigente desde 2006 y que endurece las sanciones penales contra la corrupción, estableciendo penas de prisión para funcionarios, legisladores y empresarios que incurran en prácticas irregulares al negociar con el Estado.

La ley, promulgada por el presidente Luis Abinader, contempla penas de dos a cinco años de cárcel para servidores públicos que participen en contratos prohibidos, así como hasta 10 años de prisión para empresarios o contratistas que ofrezcan sobornos. También sanciona de forma expresa la falsificación de información, el tráfico de influencias y la fragmentación de contratos con el objetivo de evadir los controles legales.

Como parte de los cambios estructurales, la normativa establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y de la Tienda Virtual del Estado, plataformas en las que deberán registrarse todas las etapas de los procesos de compras y contrataciones. Cualquier adquisición realizada fuera de estos sistemas carecerá de validez legal y podrá ser objeto de sanciones.

La nueva legislación marca un paso clave en el fortalecimiento de la transparencia, el control y la institucionalidad en las compras públicas del país.

Fuente: NT