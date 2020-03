Nueva York podría ser la próxima Italia en la crisis del coronavirus

Desde el comienzo de la crisis del nuevo coronavirus, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha utilizado imágenes de desastres recordados para comunicar a los ciudadanos la magnitud del impacto que se espera: la Gran Depresión fue la más reciente, para referirse a la enorme crisis económica que sufrirá la ciudad. Pero acaso haya sido demasiado mesurado al hablar de una ola que golpeará al sistema de salud de la ciudad más grande de los Estados Unidos, con más de 8,5 millones de habitantes.

“No es una ola, es un tsunami”, advirtió en Italia, uno de los lugares del mundo más afectados por el Covid-19, el médico Roberto Rona, director de terapia intensiva en el Hospital de Monza, para decirle a sus colegas a punto de comenzar a enfrentar el pico del casos, reseña Infobae.

Y eso es lo que podría suceder en la ciudad que concentra la mitad de la población del estado de Nueva York. Las cifras que dio Cuomo en la mañana del 17 de marzo indicarían que ese pico llegaría en las siguientes seis semanas.

“Tenemos 19,5 millones de personas. Las proyecciones de los expertos muestran este rango siguiendo la actual tasa de diseminación: se espera el pico en 45 días; se espera que por entonces se necesitarán entre 55.000 y 110.000 camas de hospitales”, dijo Cuomo, e hizo una pausa. Porque no las hay.

“Ese, amigos, es el problema del que hemos estado hablando desde el comienzo”, agregó.

En la ciudad de Nueva York se concentran 26.000 de esas camas. Si sólo el 10% de la población se contagiara y sólo el 5% de esos 850.000 infectados necesitara atención en un hospital, eso requeriría 42.500 camas.

Otros cálculos, como el que publicó en Medium el científico de datos Michael Donnelly, proyectan que en la ciudad (no el estado) de Nueva York la saturación podría suceder entre el 25 de marzo y el 1 de abril. En todo caso, la conversación se orienta a cuándo sucederá, no ya a si sucederá o no.

“Mientras tanto, se espera que casi otros 20 estados lleguen al tope de su capacidad de camas de terapia intensiva entre el 13 y el 23 de abril”, siguió el informe de HealthLeaders, entre ellos algunos muy poblados como California (el 21), la Florida e Illinois (ambos el 26); Texas, el cuarto de los primeros cinco en habitantes, resistiría hasta el 7 de mayo.

Para aliviar los hospitales y reservarlos a los casos más graves, el estado de Nueva York construirá instalaciones médicas temporarias. Con 264 internados de sus 1.374 contagiados identificados hasta el momento, tiene una tasa de hospitalización del 19%, un poco más alta que el promedio, de 15%, dijo Cuomo, que comparó este “momento extraordinario en la historia del país” con los atentados del 11 de septiembre de 2001 por el modo en que revolucionaron la vida de las personas.

El 16 de marzo el presidente Donald Trump dio su segunda conferencia de prensa sobre el coronavirus, en la que comentó que había hablado con los gobernadores estatales y les había dicho:

“Si pueden conseguir respiradores sin el proceso del gobierno federal, mejor”, dijo.

Cuomo adhirió a esa medida como principal: “Seguimos achatando la curva de casos para reducir esa demanda pico en los hospitales. Ya anunciamos cierres dramáticos y haremos más anuncios igualmente dramáticos».