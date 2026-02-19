Nuevo director de la Policía Nacional se compromete a disminuir la tasa de criminalidad

El nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, se comprometió a continuar los trabajos del pasado director Ramón Antonio Guzmán Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad.

Durante el acto de entrega de mando, Cruz Cruz aseguró que en su gestión como nuevo director de la fuerza de tarea policial, sus ejecutorias laborales no procuran la acumulación paulatina de poder y múltiples posiciones jerárquicas.

“Quiero hacer un compromiso público con nuestro mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, comandante: vaya sin miedo, usted está entregando el timón de la institución a una persona que le acompañó a usted en parte de su carrera de policía; su compromiso es el mío, no tema, seguiremos adelante, cuente con nosotros”, manifestó durante su discurso.

Por su lado, el pasado director de la policía dijo que al llegar a su gestión la tasa de homicidios se situaba en 13 puntos y a su salida se sitúa en 7.1, por lo que pide al nuevo líder de la fuerza policial continuar disminuyendo estas tasas y garantizar la seguridad ciudadana.

Andrés Modesto Cruz Cruz, durante su juramentación se comprometió a continuar los trabajos del pasado director Ramón Antonio Guzmán Peralta. Fuente externa

“Hoy podemos mirar hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido. Además de la reducción de la tasa de criminalidad durante nuestra gestión, también logramos incrementar el nuevo modelo de prestación de servicios de la policía, fortaleciendo nuestras identidades institucionales con nuevo uniforme, y dimos la bienvenida a más de 10,000 nuevos agentes policiales. Hombres y mujeres llamados a seguir con integridad y compromiso”, puntualizó.

Resaltó que los avances logrados durante su gestión fueron resultados de un trabajo conjunto y del proceso de reforma y modernización que vive la Policía Nacional.

También, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, auguró éxito en la gestión del nuevo director y agradeció al saliente por las metas logradas y por marcar un hito en la historia de la Policía Nacional.

Nuevo director de la Policía Nacional

El nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, fue nombrado el martes 17 de febrero por el presidente de la República mediante el decreto número 111-26.

Cruz Cruz se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional y sustituye al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue colocado en situación de retiro por el cese de sus funciones como director de la fuerza de tarea policial y designado asesor del presidente de la República en materia policial, como establece la legislación dominicana.

Fuente: Listín Diario