Nuevo enlace de la Iglesia católica con el Poder Ejecutivo: “No tenía en mente que me iba a tocar a mi”

El reverendo José Joaquín Domínguez manifestó este sábado que no se esperaba su designación como nuevo enlace de la Iglesia católica con el Poder Ejecutivo.

Domínguez dijo que será un canal de comunicación directa entre la Iglesia y el Ejecutivo por lo cual estará a la disposición de las necesidades del órgano religioso.

Declaró a Diario Libre que: “Tengo que ponerme al día porque eso (la designación) no lo estaba esperando. Es una función que voy asumir ahora. Sé cuál es el rol que desempeña la persona necesitada para esa función, (pero) no tenía en mente que me iba a tocar a mi”.

El pasado viernes el presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 583-20 al reverendo José Joaquín Domínguez Ureña como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia católica.