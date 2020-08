Nuevo presidente de la DNCD asumió sus funciones este viernes

En tanto que el contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa agradeció a Dios y al presidente de la República por distinguirlo con el nombramiento como presidente de la DNCD, reto que dijo asume con toda humildad, pero con el convencimiento de actuar de manera enérgica contra el flagelo de las drogas, respetando siempre el debido proceso y los derechos humanos.

El contralmirante se refirió a la DNCD como una institución compleja pero también, responsable de contribuir con la tranquilidad y la seguridad de la sociedad dominicana, función que prometió, ejercerá con respeto y valoración de sus miembros.

“Espero que Dios siempre me guíe para que me permita no cambiar, ni ante mis superiores, ni ante mis subalternos, y yo les aseguro que en mí no van a tener un jefe, van a tener un compañero que tiene la misión de administrar los recursos tanto materiales como humanos para desarrollar una tarea tan difícil pero que contribuye al bienestar y a la salud de nuestra sociedad”, expresó Cabrera Ulloa.

Por: DL