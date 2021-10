“Nunca creí que ayer iba a ser el último día que viera tu hermosa sonrisa y sentiría el calor de tus brazos”, hija de Leslie

La hija de Leslie Rosado compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde expresa el profundo dolor y la tristeza que le ha causado la trágica noticia de la muerte de su madre.

Esta compartió en su cuenta oficial de Instagram unas imágenes de su progenitora junto a un mensaje lleno de amor pero a la vez de aflicción, sin poder entender el porqué de su muerte.

“Ay te me fuiste mamita y nos dejaste solos… te fuiste mamita y te llevaste de este mundo toda mi felicidad, no te puedo explicar lo mucho que te extrañaré… siento que es mentira y que todavía estás aquí conmigo. Nunca creí que ayer iba a ser el último día que viera tu hermosa sonrisa y sentiría el calor de tus brazos”, escribió.

“No quiero que llegue el día que olvide tu rostro y tu voz… no quiero que llegue el momento en el que este dolor tan fuerte se acabe, porque en ese momento sabré que es verdad. Quisiera que estuvieras a mi lado para decirme que todo va a estar bien y que siempre vas a estar ahí para mí…

Pero no puedo creer que no volveré a escucharlo de tu boca. Te amo mami y espero que me estés viendo desde el cielo y que no me abandones nunca. Eres la mujer más hermosa que he conocido, tanto por dentro y por fuera, me haz enseñado todo lo que soy y todo lo que seré.

Nunca conoceré una persona tan dedicada e inteligente como tú y espero que tu gloria permanezca en mí por el resto de mi vida. Te amo demasiado”, concluye.

Fuente: N Digital