NYC reporta el primer caso de Mpox, una enfermedad infecciosa

Nueva York. El Departamento de Salud e Higiene Mental de NYC (DOHMH) reportó el primer caso de Mpox (anteriormente viruela del mono), una enfermedad infecciosa, a veces grave, caracterizada por una erupción dolorosa, fiebre y ganglios linfáticos inflamados.

Actualmente, en la Gran Manzana residen 8,6 millones de habitantes, entre ellos cerca de 900 dominicanos.

Según las autoridades, la persona que dio positivo al virus había viajado recientemente a Europa.

Se ha emitido un aviso sanitario dirigido a los profesionales de la salud en NYC.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) realizaron pruebas confirmatorias.

La persona se está recuperando satisfactoriamente y permanece aislada hasta que los síntomas desaparezcan.

Es el duodécimo diagnóstico de Mpox del Clado I en los Estados Unidos.

Los síntomas comunes son sarpullido o lesiones en la piel, que pueden durar de dos a cuatro semanas.

También son comunes la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el dolor de espalda, la falta de energía y la inflamación de los ganglios linfáticos, según la Organización Mundial de la Salud.

Se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que la padece, incluidos los miembros del mismo hogar.

Según la OMS, el contacto cercano incluye el contacto piel con piel, los besos y el contacto sexual.

FUENTE : HOY DIGITAL