Obama dice que los aliens son reales, pero descarta que EE.UU. los oculte en el Área 51

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que considera que los extraterrestres son “reales”, aunque descartó que el Gobierno estadounidense oculte pruebas sobre vida fuera de la Tierra en instalaciones secretas como el Área 51.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el pódcast No Lie with Brian Tyler Cohen, conducido por Brian Tyler Cohen y difundido el sábado.

Consultado directamente sobre si los aliens “son reales”, Obama respondió de manera afirmativa, pero aclaró que nunca ha visto ninguno y negó que existan especímenes extraterrestres almacenados en bases militares.

“No los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51”, expresó el exmandatario.

Asimismo, añadió que no existe una instalación subterránea secreta donde se conserven cuerpos o evidencias de vida extraterrestre, a menos que se trate de una “enorme conspiración” que incluso habría sido ocultada al propio presidente de Estados Unidos.

Las declaraciones de Obama reavivan el debate público sobre la posibilidad de vida fuera del planeta, un tema que en los últimos años ha cobrado relevancia tras la divulgación de informes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados.

