Obispo exhorta no votar por un populista

El obispo de Baní, Víctor Masalles, exhortó a su feligresía votar en las elecciones extraordinarias, presidenciales y congresuales del 5 de julio por un candidato que no sea populista y que combata la pobreza que afecta a la República Dominicana.

El religioso respondió así a los fieles que lo cuestionaron acerca de por quién deben depositar sus votos en los próximos comicios.

“Me preguntan por quién deben votar. Y digo: por uno que no sea populista, sino a favor del pueblo; que combata la pobreza y no solo promesas; que defienda la familia y no la ideología de género; y que esté a favor de la vida y no acepte las causales del aborto. ¿Difícil, verdad?, dijo Masalles al hacer público el dilema de algunos de sus creyentes católicos.

Monseñor Masalles lanzó también una fuerte critica al delito y vieja práctica de comprar votos en las elecciones. Consideró que “para ganar comprando el voto del pueblo hay que tirar primero a la basura los principios y así puede que gane el mejor postor. Y cuando el pueblo vota por unos pesitos que se les da, se gana el presidente que se merece: un comerciante de la política”.

El religioso acompañó su comentario en su cuenta de Twitter: @VictorMasalles, con una fotografía del político dominicano y escritor Juan Bosch, en la que se lee una de sus frases: “Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un líder, es un comerciante de la política, que te da algo a cambio de tu voto”.

En otro aspecto, el obispo Masalles calificó de vergonzoso el hecho de que continúa el aparcelamiento de la zona de las Dunas, que es área protegida, pero se ha convertido en área ocupada. Preguntó: ¿Acaso es que el país está en venta?