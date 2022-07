Obras Públicas anuncia reparación al Puente Juan Pablo Duarte

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, anunció este jueves la reparación del puente Juan Pablo Duarte.

Los trabajos se llevarán a cabo durante 60 días y comenzarán a partir del día 15 de este mes, según se informó en una nota de prensa de la institución.

Ascensión informó, en rueda de prensa efectuada en la sede del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), que en la primera etapa de los trabajos se sustituirán las juntas de los carriles del lado sur del puente, mientras que en la segunda etapa se continuará con los carriles del lado norte.

Expresó que se han adoptado las medidas necesarias con rutas alternas para garantizar la fluidez del tránsito.

Vías alternas

Explicó que las vías alternas para los vehículos que transitan en el sentido Oeste-Este son las avenidas 27 de Febrero, Dr. Delgado y México, cruzando hacia Santo Domingo Este por el puente Ramón Matías Mella que podrán toma las siguientes calles:

C/ Josefa Brea – Incorporación hacia Av. México, cruzando hacia SDE por el puente Ramón Matías Mella

C/ Rafael Atoa – C/ Josefa Brea – Incorporación hacia Av. México, cruzando hacia SDE por el puente Ramón Matías Mella

Av. Francisco Alberto Caamaño Deñó – C/ Juan Parra Alba – C/ Isabel La Católica – Incorporación hacia Av. México, cruzando hacia SDE por el puente Ramón Matías Mella

Av. Francisco Alberto Caamaño Deñó – Puente Flotante

Para los vehículos que transiten en el sentido Este – Oeste, las vías son:

C/ Club Rotario – C/ Juan Luis Duquela – C/ Rosario – Av. Malecón hacia puente Flotante, cruzando hacia el DN por el mismo

C/ Club Rotario – C/ Juan Luis Duquela – C/ Rosario – Av. Malecón – Av. España – Av. 25 de febrero, cruzando hacia el DN por el puente Ramón Matías Mella

Av. España – Av. 25 de febrero, cruzando hacia el Distrito Nacional por el puente Ramón Matías Mella

Carriles en contraflujo

Ascención dijo que en caso de que los conductores decidan no utilizar las vías recomendadas y llegar a los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, en la hora pico matutina se dispondrá de un carril en contraflujo en el puente Duarte, teniendo un total de 6 carriles cruzando hacia el Distrito Nacional y 2 carriles cruzando hacia Santo Domingo Este (SDE).

Mientras que, en la hora pico vespertina, se dispondrá de un carril en contraflujo en el puente Bosch, teniendo un total de cuatro carriles cruzando hacia el Distrito Nacional y 4 carriles cruzando hacia SDE.

Aclaró que en el caso de la tarde, el acceso al túnel de las Américas será exclusivo para los dos carriles que cruzan hacia SDE por el puente Juan Bosch, los 2 carriles del puente Duarte no podrán utilizar este paso a desnivel.

Los trabajos se realizarán en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, las alcaldías del Distrito Nacional y el Municipio Santo Domingo Este.

Fuente: DL