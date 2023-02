Obras Publicas investigará denuncia de hombre que subió a torre del Estadio Quisqueya para lanzarse

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) comunicó este jueves que hará una investigación de las supuestas irregularidades que denunció el hombre que subió a una torre de iluminación del Estadio Quisqueya Juan Marichal y amenazó con lanzarse de ella alegando la expropiación ilícita de parte de esa entidad de unos terrenos de su propiedad que se encuentran en el trayecto en que se construye la Circunvalación de Los Alcarrizos.

Durante un encuentro en la sede del organismo entre el denunciante Miguel Antonio Gómez Vargas y el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras de esa dependencia, Roberto Herrera, con presencia de los medios se acordó que la Dirección de Avalúo y Expropiaciones será apoderada del caso para que haga las indagatorias y recomendaciones de lugar para darle solución.

El funcionario explicó que, según el expediente de la expropiación de los terrenos que originalmente son del Estado dominicano por parte del MOPC, la misma se hizo legalmente y se concilió un precio de RD$300,000, suma que fue recibida por Gómez Vargas, inicialmente sin ningún inconveniente y posteriormente consideró que estuvo subvaluado.

“El expediente que tengo aquí, y así Miguel me lo comenta, que él ocupa un terreno que originalmente es del Estado, pero se le reconoció un valor de RD$300,000. El sopesó que a otras personas se les ha pagado sumas más altas y él sometió, según él, una reconsideración de su caso, sin embargo ya él recibió la suma que dijimos y cuando se recibe un pago es porque se supone que ya se han puesto de acuerdo en una conciliación”, dijo Roberto Herrera.

De su lado, Miguel Antonio Gómez Vargas dijo que tomó la citada cantidad porque un ingeniero al que identifica como “Joel” le había dicho que la construcción solo tomaría una franja de los 423 metros de terrenos que poseía, pero que luego este le dijo que sería toda la propiedad, incluyendo la vivienda en la que el hombre de 45 años reside junto a su esposa y tres hijos.

“Yo cogí esa cantidad de dinero, porque él me dijo que era una parte del solar. De los 423 metros se me iba una parte del solar, entonces yo concilie coger los RD$300,000 y se me iba a hacer una revaluación por la otra parte que me faltaba, pero no yéndoseme la casa entera; ahora sucede que se me va la casa entera y no se me hizo la revaluación ni siquiera por la primera parte y entonces se me va el terreno entero”, indicó Miguel al definir esa situación como lo que lo motivo a subir a la torre.

Al término del encuentro ambas partes acordaron continuar reuniéndose para dar seguimiento al tema.

Miguel Antonio Gómez Vargas subió a la torre alrededor de las 7:00 de la mañana de este jueves y se requirió de más de más de tres horas de persuación para que desistiera de su amenaza de lanzarse al vacío.

“Estoy desesperado y no sé qué hacer ya, porque entre Joel y Juan Villar, de Obras Públicas, me quieren dejar en la calle. Yo di más de 50 viajes a Obras Públicas, dizque que se iba a resolver y no se resolvió nada”, decía Gómez antes de ser bajado por miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, tras lo cual fue detenido momentáneamente y se produjo la reunión con las autoridades del MOPC.

