Ocho hábitos alimentarios recomendados por expertos para una dieta más saludable en 2026

Los especialistas coincidieron en que pequeños cambios diarios pueden generar mejoras reales en la salud intestinal, metabólica y general, sin recurrir a dietas extremas

Redación.- Adoptar una alimentación más saludable y notar beneficios en pocas semanas es posible, según los expertos en nutrición Tim Spector y Sarah Berry, quienes compartieron en el podcast ZOE ocho hábitos respaldados por evidencia científica para mejorar el bienestar en 2026.

Entre los principales hábitos recomendados se encuentran la alimentación consciente, que invita a romper con el comer automático y reflexionar sobre lo que se consume, y la llamada regla de las 30 plantas, que promueve ingerir semanalmente una amplia variedad de frutas, verduras, semillas, frutos secos, hierbas y especias para fortalecer el microbioma intestinal.

Otro punto clave es reducir el consumo de ultraprocesados de alto riesgo, priorizando alimentos que se asemejen a su forma original y tengan listas cortas de ingredientes. Los expertos también subrayaron que la calidad de los alimentos es más importante que contar calorías, ya que una dieta rica en nutrientes y fibra ofrece mejores resultados a largo plazo.

Asimismo, destacaron la importancia de la ventana de alimentación, recomendando concentrar las comidas en un período de 10 a 12 horas al día, así como comer el arcoíris, es decir, incluir alimentos de distintos colores para aprovechar los polifenoles beneficiosos.

En cuanto a las proteínas, aconsejaron priorizar la diversidad de fuentes, incluyendo legumbres, cereales integrales, frutos secos, pescado, huevos y proteínas vegetales, y limitar el consumo de carnes procesadas.

Finalmente, resaltaron el papel de los alimentos fermentados como kéfir, yogur, kimchi, chucrut y kombucha, por su impacto positivo en la salud intestinal, la energía y el estado de ánimo.

Según Spector y Berry, estos ocho hábitos constituyen una guía realista y sostenible para mejorar la alimentación y la salud en 2026 sin caer en modas pasajeras.

Fuente: Noticias Telemicro

