Ocho hábitos alimentarios recomendados por expertos para una dieta más saludable en 2026

Redación.- Adoptar una alimentación más saludable y notar beneficios en pocas semanas es posible, según los expertos en nutrición Tim Spector y Sarah Berry, quienes compartieron en el podcast ZOE ocho hábitos respaldados por evidencia científica para mejorar el bienestar en 2026.

Comprar vitaminas y suplementos

Los especialistas coincidieron en que pequeños cambios diarios pueden generar mejoras reales en la salud intestinal, metabólica y general, sin recurrir a dietas extremas.

Entre los principales hábitos recomendados se encuentran la alimentación consciente , que invita a romper con el comer automático y reflexionar sobre lo que se consume, y la llamada regla de las 30 plantas , que promueve ingerir semanalmente una amplia variedad de frutas, verduras, semillas, frutos secos, hierbas y especias para fortalecer el microbioma intestinal .

Asimismo, destacaron la importancia de la ventana de alimentación, recomendando concentrar las comidas en un período de 10 a 12 horas al día, así como comer el arcoíris, es decir, incluir alimentos de distintos colores para aprovechar los polifenoles beneficiosos.

En cuanto a las proteínas, aconsejaron priorizar la diversidad de fuentes, incluyendo legumbres, cereales integrales, frutos secos, pescado, huevos y proteínas vegetales, y limitar el consumo de carnes procesadas.

Finalmente, resaltaron el papel de los alimentos fermentados como kéfir, yogur, kimchi, chucrut y kombucha, por su impacto positivo en la salud intestinal, la energía y el estado de ánimo.

Según Spector y Berry, estos ocho hábitos constituyen una guía realista y sostenible para mejorar la alimentación y la salud en 2026 sin caer en modas pasajeras.

Fuente: Noticias Telemicro