Oficialistas recomiendan a Danilo Medina alejarse del tema corrupción

Legisladores del oficialismo recomendaron este lunes al expresidente Danilo Medina mantenerse al margen de los temas vinculados a la corrupción, al considerar que su partido aún enfrenta procesos judiciales que limitan su autoridad moral para cuestionar la gestión del actual Gobierno.

Senadores y diputados oficialistas reaccionaron así a recientes declaraciones del exmandatario, señalando que no es la figura más idónea para criticar al Gobierno. Esto debido a los escándalos de corrupción que, según afirmaron, marcaron su administración y continúan afectando la credibilidad de su organización política.

No obstante, algunos congresistas reconocieron que el país enfrenta retos económicos importantes. En ese sentido, el senador Ramón Rogelio Genao consideró que temas como la baja inversión de capital, el alto costo de la vida y el crecimiento económico limitado deben analizarse con responsabilidad y sin demagogia.

Genao planteó además la necesidad de asumir con seriedad el debate sobre una posible reforma fiscal. Esto como parte de las medidas estructurales requeridas para fortalecer la economía nacional y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los legisladores recordaron que, pese a los desafíos, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han proyectado a la República Dominicana como una de las economías más sólidas de la región para el año 2026.

Finalmente, los oficialistas insistieron en que el debate político debe centrarse en propuestas responsables. También en el fortalecimiento institucional, evitando discursos que, a su juicio, carecen de credibilidad por los antecedentes recientes.

