Omar Fernández aventaja en 16 punto a Guillermo Moreno según encuesta

Send an email

Distrito Nacional.- El candidato a la senaduría por el Distrito Nacional en la alianza Rescate RD, Omar Fernández, aventaja con 16 puntos porcentuales a Guillermo Moreno, candidato del Partido Revolucionario Moderno y aliados en la más reciente encuesta publicada.

Si las elecciones fueran hoy, un 52% de los capitaleños votarían por Omar Fernández (FP-PLD-PRD), mientras un 36% lo haría por Guillermo Moreno PRM-AlPaís), un 8% lo haría por Vinicio Castillo (PRSC-FNP), dos de cada 100 encuestados respaldan a Eric Ortíz (OD) y un 2% no sabe o no responde, según la más reciente medición de la encuestadora Lupa Research.

En el pasado torneo municipal, proyectó una intención de voto hacia la alcaldesa Carolina Mejía de un 61%, y hacia Domingo Contreras de un 34%, logrando ser la encuestadora más atinada en este proceso.

La firma entrevistó cara a cara unas 1,223 personas hábiles para votar en el Distrito Nacional, entre el 8 y el 10 de abril de 2024, distribuidas en las tres circunscripciones de forma proporcional al padrón de la Junta Central Electoral.

Asimismo, la investigación explica que los niveles de tasa de rechazo en la candidatura congresual al Distrito Nacional la encabeza Vinicio Castillo del PRSC-FNP alcanzan un 33.0%, 22.6% Guillermo Moreno y 14.2% Omar Fernández.

Un 12.1% manifiesta no rechaza a ninguno, 9.6% no sabe y un 8.5% no votaría nunca por Eric Ortíz, de Opción Democrática.

Fuente El Caribe.