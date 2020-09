Omega, a la espera de su séptimo hijo y menos controversia

Omega se ha mantenido más familiar en estos meses de pandemia; tiempo en el que su figura se ha alejado de las controversias de la farándula mientras espera la llegada de su séptimo hijo, el primero con su pareja Rosaury Peralta.



“He aprendido que uno debe aprovechar el tiempo al máximo y debemos darlo todo en cuanto a lo que trabajamos, en cuanto a lo que amamos. También, hay que valorar mucho la familia que uno tiene y las personas y seres queridos que te aman; hacer el bien siempre a los demás, enfocarse 100 por ciento y aprovechar el tiempo al máximo en lo que uno hace”, sostuvo.

Ese cambio de pensamiento, incluso, lo expresa hacia sus colegas del merengue “de calle” con quienes el público cree que tiene una gran rivalidad. Durante un encuentro virtual para anunciar el concierto online “Omega más fuerte”, el popular cantante lanzó un ramo de olivo hacia sus colegas del merengue urbano, como Ala Jaza, Sujeto, entre otros, con quienes dijo que no tiene problemas y que estaría dispuesto a grabar con ellos.

“Yo le tengo la puerta abierta a cualquiera de esos muchachos que quieran acercarse a mí. O sea, nunca he tenido una rivalidad en mi mente, nunca he tenido una tiradera en mi corazón, nunca he tenido algún tipo de demagogia, envidia o celos por ningún otro artista. Siempre he dicho que para llegar donde yo estoy, simplemente es trabajando que se hace, no vociferando ni diciendo que tú eres el mejor”, expresó el intérprete de “Chambonea”.

Tras atravesar tiempos difíciles por los casos judiciales, Omega entiende que está disfrutando una nueva etapa en su vida, en la que reconoce que hay en él cierta madurez. “Aunque tardé un poco, ha cambiado toda mi forma de pensar, de manejarme, de escribir, de cantar y de entregarme al público”, sostiene luego de mencionar el hijo que espera con Rosaury.

“Para mí es un orgullo escuchar que ven a un Omega renovado. Me hace sentir muy bien cuando me dicen: ‘tú tienes un aura, tú tienes algo diferente, tú tienes un brillo, tú tienes una tranquilidad, se te nota un bienestar’. Eso es lo que motiva a seguir cambiando gracias a Dios”, puntualizó.

Ofrecerá concierto virtual el sábado

Omega ofrecerá un concierto el próximo sábado desde la plataforma www.wachaoplus.com. En este espacio virtual, el público puede comprar el acceso digital, a un costo de 10.00 dólares.

La producción del evento estará a cargo de Zurdo Group, Gallardo Producciones y Bautista Music Group. El concierto podrá ser apreciado desde cualquier dispositivo electrónico, a partir de las 9:00 de la noche. En este show “streaming”, Omega cantará los éxitos que ha cosechado durante 15 años de carrera, y ofrecerá otras canciones que formarán parte de su próximo álbum, que verá la luz en los próximos meses.

EL CARIBE