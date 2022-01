Ómicron le quita trono al sarampión como el microorganismo más infeccioso en la historia de la humanidad, según expertos

En la actualidad se han registrado más de 300 millones de casos positivos al COVID, además de múltiples variantes del coronavirus, no todas consideradas como “preocupantes” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, algunos expertos aseguran que la ómicron le quitó el trono al sarampión como el microorganismo más infeccioso en la historia de la humanidad.

La aparición de nuevas variantes mantiene en alerta a la población ante el temor de que puedan complicar la gestión de la pandemia. Con la variante ómicron, muchos miran la situación con un poco de optimismo y aseguran que finalmente se podría estar en el principio del fin de la pandemia.

En el programa Nuria Investigación Periodística fue consultado el doctor Amado Alejandro Báez, exdirector Comité de Emergencias y Gestión Combate COVID-19, quien expresó “en vez de llamar las variantes dependiendo el país donde se encuentran qué es algo injusto con la marca de ese país en particular, se decidió simplemente llamarlo de acorde al alfabeto griego”.

Por su parte el doctor José Rafael Yunén, infectólogo, manifestó que lo mismo que pasó al inicio con la Alfa, está pasando con la ómicron.

Esta nueva variante fue notificada el 24 de noviembre de 2021, luego de haber sido detectada en Sudáfrica. Y ha sido la protagonista indiscutible del Año Nuevo, ante una altísima incidencia de casos.

República Dominicana registra cifras récords de casos positivos nuevos, con reportes de más de 7,400 en 24 horas, además de que una de cada tres personas que se realizan la prueba sale positivo.

Ante el repunte, el doctor Amado Alejandro Báez considera que “eso también hay que combinarlo con patrones sociales: los días de fiesta, en Dominicana, el mes de diciembre es un mes tradicionalmente utilizado para celebrar”.

En menos de dos meses, la variante se ha expandido por unos 132 países. La OMS informó que se registró un récord de 9.5 millones de casos de COVID en el mundo durante la última semana del 2021 y eso está relacionado con la veloz propagación del ómicron.

El infectólogo José Rafael Yunén dice que hay muchos mitos, “pero se cree que cada persona puede contagiar hasta ocho personas por la alta transmisión que tiene el ómicron. Esa es una de las hipótesis”.

El doctor Jaime Ordóñez, epidemiólogo sobre el ómicron dice que infecta a más de 14, más de lo que infecta el sarampión, pero que se sabe exactamente si es 15, 16 o 18.

“El ómicron comienza bien lento. Por ejemplo en la plataforma de pacientes que nosotros tenemos muchos indican que un dolor de cabeza sutil. También la congestión, puede tener una tos seca. Pero creo que lo importante ahí es ese dolor de cabeza y algo que no se habla mucho que es miopatía, que es ese dolor de espalda”, explica el doctor Yunén, infectólogo.

Pese a que los casos de personas infectadas por ómicron parecieran ser más leves que los afectados por otras variantes y presentan un menor riesgo de hospitalización y fallecimiento, la OMS considera un error calificar esta variante como leve porque al igual que las anteriores, sigue matando a personas y generando presiones en los hospitales.

Afortunadamente, no es el caso de República Dominicana, al menos, por ahora, donde la ocupación de camas hospitalarias se sitúa en un 31 por ciento y la de unidades de cuidados intensivos en un 29 por ciento.

“A nivel nacional, la utilización de servicios hospitalarios, UCI y sobre todo ventilador ha aumentado, pero no ha aumentado relativamente tan alto para el número de casos”, señala Amado Alejandro Báez.

Aun cuando el nivel de positividad diaria llegó a ser muy alta llegando a más de un 40% ha tenido una significativa baja y este viernes estaba en 28% la mortalidad siempre se ha mantenido y ahora según las cifras oficiales ayer viernes estaba en 0.87%, según los expertos la vacunación ha ayudado a mantener a los pacientes fuera de ese riesgo.

Indica el infectólogo Yunén que el fallecimiento es 20 veces más en los no vacunados que en los vacunados y la hospitalización en intensivos es 17 veces más en los no vacunados que en los vacunados. “Eso es mundialmente”.

A la fecha, más de 14.2 millones de dosis han sido administradas en la población dominicana mediante el Plan Nacional de Vacunación, incluyendo más de 5 millones vacunados con dos dosis y más de un millón con una tercera dosis de refuerzo.

Chile se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la cuarta dosis. Poco tiempo después, el 27 de diciembre, el gobierno dominicano anunció la implementación de la cuarta dosis en el país, tras la circulación de ómicron.

Ante esta situación que vive la República Dominicana con el repunte de contagios, el doctor Yunén, considera que una cuarta dosis es lo correcto. “Igual ya Israel, que es todo lo contrario, está vacunado por Pfizer completamente. Está llamando a una cuarta dosis por encima de los 12 años”.

Además de una cuarta dosis de refuerzo, varios países como, por ejemplo, Israel, han apostado por un nuevo plan para combatir esta crisis sanitaria mundial, dando un giro de 180 grados a su estrategia. Justo cuando la OMS indica que más de la mitad de todos los europeos habrán contraído ómicron en las próximas 6 a 8 semanas, en lugar de disponer nuevas restricciones a la movilidad, Israel aboga por un modelo de contagio masivo en un intento por alcanzar la inmunidad de rebaño, que es otro de los términos que hemos escuchado a lo largo de esta pandemia y que se refiere a cuando una gran parte de la población se vuelve inmune a una enfermedad, por lo que resulta poco probable que se siga transmitiendo.

Para el doctor Amado Alejandro Báez, Israel está haciendo una evaluación de la permisibilidad de medidas quizá menos estrictas asociadas a esta variante y ver como esas medidas tienen un efecto en la inmunidad colectiva.

Otros expertos consideran que la inmunidad no se adquiere infectándonos todos con el virus y plantean que la vacunación es la única herramienta que permitirá combatir la pandemia de manera eficiente.

“Está demostrado de sobra que en esta pandemia se ha generado mayor inmunidad de rebaño con la vacunación que con la infección natural”, dice el doctor Jaime Ordóñez.

Incluso cuestionan el uso dado por los políticos al concepto “inmunidad de rebaño”, alegando que su verdadero significado es que el 100 por ciento de la población mundial es inmune, por lo que no debe utilizarse para hablar de determinadas localidades.

El epidemiólogo Ordóñez considera que los políticos lo están utilizando mal el concepto. “Yo no puedo decir que porque determinada proporción de la población de Santo Domingo o de Santiago ya está vacunada, ya hay inmunidad de rebaño en Santiago, ya hay inmunidad de rebaño en Santo Domingo”.

Otro elemento que los críticos de la inmunidad de rebaño por infección ponen sobre la mesa es que esta puede durar muy poco, motivo por el que una persona se puede volver a contagiar una y otra vez, como es el caso de este joven de 25 años de edad, quien ha resultado infectado en tres ocasiones.

Un afectado por el covid-19 fue entrevistado por Nuria Investigación Periodística, se trata de Luis Carlos Rivas, quien manifestó: “La primera vez que me dio fue a principios de marzo de 2020, déjame ver, no 2021, exactamente. Esa fue la primera vez que me dio. Dure los 14 días. Luego, la segunda vez, en diciembre y la tercera ahora en enero”.

Esto ocurrió pese a estar vacunado con dos dosis de Sinovac y una de Pfizer. Sin embargo, al igual que en la mayoría de los vacunados, no hubo la necesidad de hospitalizarlo.

Como si ómicron no fuera suficiente, ahora surge la flurona, que es el término que se está utilizando para el paciente contagiado con la influenza o el flu y el covid al mismo tiempo.

El joven entrevistado resultó positivo a ambas enfermedades el 7 de enero de este año, dos meses después de que las autoridades confirmaran el primer caso de flurona en la República Dominicana, diagnosticado por el Laboratorio Nacional en una mujer, el primero de noviembre, pero dado a conocer el 12 de enero.

Lamentablemente, esta no es la única co-infección alertada por las autoridades sanitarias mundiales. También se suma “Deltacron”, una versión combinada de las variantes delta y ómicron.

Por separado, Omicron ha superado a delta y se ha convertido en la variante dominante a nivel mundial. Incluso algunos científicos como el doctor británico, John Campbell, plantean que los contagiados con esta variante desarrollan inmunidad y una mayor protección frente a delta.

Para el doctor Amado Alejandro Báez postular con cierta afirmación y contundencia de que la inmunidad adquirida por ómicron va a proteger de delta es especulativa, “pero intuitivamente nos dice que si adquirimos una inmunidad adecuada, esa inmunidad es similar a la que adquirimos con algunas vacunas”.

En cuanto al doctor Yunén, lo considera otra hipótesis. “Se cree por el número de anticuerpos neutralizantes que es así, que el omicron desarrolla por encima una protección a todas las variantes”.

Basados en este planteamiento, en la vacunación, en la disminución en el riesgo de hospitalización y fallecimiento registrado últimamente, así como en los tratamientos que han sido desarrollados durante los últimos dos años para frenar el covid es que muchos consideran que estamos presenciando el principio del fin de la pandemia.

El doctor José Rafael Yunén, dice que se convertirá en una enfermedad endémica que hay que enfrentar anualmente cómo es la influenza estacional.

En cambio el doctor Amado Alejandro Báez dice que se trate de una enfermedad cíclica, que amerite vacunas anuales.

Mientras tanto Europa trabaja en un plan para comenzar a tratar la covid de una forma más similar a lo que se hace con la gripe: sin contar cada caso, sin hacer pruebas ante el menor síntoma. Observarla como una enfermedad respiratoria más. Las autoridades sanitarias españolas llevan meses trabajando en esta transición y ultiman un plan para abandonar paulatinamente la vigilancia universal de la covid y pasar a una que se denomina “centinela”.

En lo que sí coinciden los expertos consultados es que la responsabilidad de no desmayar en esta batalla no debe recaer solamente en las autoridades sino en los ciudadanos. Y, precisamente, eso es lo que ha hecho el Gobierno, dejar de ser el padre protector y delegar en la población la responsabilidad individual de seguir las recomendaciones para frenar el COVID con todas sus variantes, incluyendo las próximas que puedan surgir en lo adelante.

El epidemiólogo sostiene “no podemos relajar ahora las medidas ni la vacunación”. Opinión que comparte también el infectólogo al decir “no podemos bajar la guardia sin tener ningún tipo de miedo porque ya sabemos que hacer”.

Asimismo, se suma el doctor Báez al referirse a que “todos los ciudadanos tenemos que tener la conciencia de que todo lo que hacemos nosotros, el colectivo de nosotros como nación, es lo que realmente va a llevarnos el éxito ante esta pandemia”.

Aun con todas las medidas, incluyendo la vacunación, esta nueva variante infectará a casi toda la población mundial. Así lo reveló el experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien dijo que “obviamente existirán diversas excepciones, personas que se podrán recuperar y evitarán tanto la hospitalización como la muerte”.

