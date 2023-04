ONE deberá explicar retraso de pago a empadronadores en reunión pautada con Raquel Peña

Send an email

La vicepresidenta de le República, Raquel Peña, dio a conocer que la tarde de este jueves se llevará a cabo una reunión con la gerencia de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en la que deberán explicar el retraso de los pagos a algunos empadronadores.

“Hemos convocado a una reunión esta tarde para ver realmente cuál es la situación, e inmediatamente actuar en consecuencia, porque a quien no se le ha pagado, definitivamente, hay que pagarle”, expresó la funcionaria.

Peña se refirió en ese sentido al ser cuestionada por periodistas sobre la situación que llevó a una mujer, en aparente estado de desesperación, a suplicar en las instalaciones de ONE para que le hagan el pago correspondiente por labor en el Censo Nacional, que se realizó en noviembre del año pasado.

Por medio a un comunicado, la ONE explicó que solo un uno por ciento de los colaboradores que trabajaron en el X Censo Nacional de Población y Vivienda está pendiente por recibir su pago por los días trabajados en el proceso, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), respondió este miércoles las denuncias que volvieron a circular en las redes sociales sobre el particular.

Atribuyendo el retraso a los cambios repentinos que sufrió la estructura del personal en los días en que se levantaron los datos y a los procedimientos para emitir los recursos por parte de las instituciones financieras del Estado, la ONE reiteró su compromiso de “cubrir dichos pagos”.

Fuente: N Digital