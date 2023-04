Operación Calamar: delator narra cómo iniciaron los operativos para cobros ilegales a bancas y colmados

Send an email

José Arturo Ureña, uno de los delatores en la Operación Calamar, ofreció los detalles del funcionamiento de la estructura de cobro ilegal de una mensualidad a las bancas de lotería, deportivas y colmados que tenían máquinas tragamonedas.

En un interrogatorio que le realizaron el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, Ureña sostuvo que el esquema conocido como “El proyecto” comenzó sus operaciones a finales del 2016.

Compraron equipos para el esquema

Ureña manifestó que para el inicio de la estructura hubo un aporte inicial de 21 millones de pesos, del cual “se hizo una inversión para logística, se compraron GPS y se rentaron unas camionetas que se utilizaban para hacer el trabajo”.

“Escuchaba que participaba un señor de nombre Madé, que decían creo que era coronel de la Policía Nacional, había un muchacho que se llamaba Harrison, José Pablo, que era la mano derecha de Fernando (Crisóstomo), entre otras personas”, indicó Ureña en el interrogatorio.

¿Cuánto duró el esquema de corrupción?

Ureña sostuvo que producto de la recolección de dinero que hacían en el esquema recibió de RD$38,000,000.00 a RD$39,000,000.00, en los cerca de veintidós (22) meses que duró ese proceso.

“Se daba el caso en el que se hacían operativos a quienes no cobraban y él era el encargado de Operaciones (Frixo Messina), yo no participaba en eso. Frixo tenía un listado de las bancas legales e ilegales y había una coordinación, el director de Casinos hacía la coordinación de los que estaban y no estaban en el programa”, detalló.

¿Por qué descontinuaron el esquema?

Ureña dijo que hubo tres eventos que afectaron el esquema, mencionando que muchos banqueros quisieron regularse.

“Los banqueros entendían que estaban en el proceso de la regulación, existió un efecto multiplicador cuando la Procuraduría entró al colmado e hizo intento de entrar al tema de las bancas, el tercero fue el tema de la pandemia del COVID-19. Esa estructura se extendió hasta la pandemia, todo estaba cerrado completamente, pero eso ya venía de capa caída, por el tema de la regulación”, indicó.

Acusación

“La ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero”, se explica en el expediente.

Agrega que el proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio RD$22,000,000.00 en provecho de la estructura de corrupción liderada -según el Ministerio Público- por Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y en detrimento del Estado dominicano.

Producto de este denominado «proyecto o programa», el órgano persecutor, detectó la operatividad de las bancas deportivas y de loterías de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, así como la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley.

Medidas de coerción

Este viernes, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para el domingo 2 de abril, a las 9: 00 de la mañana, la audiencia de solicitud de medidas de coerción a los 20 imputados en el caso.

